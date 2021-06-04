Белорусские нефтяники уже заявили, что планируют поставлять в Украину существенно меньше бензина А-95. А что в этой ситуации будет с белорусскими заправками? Еврорадио разбирается, грозит ли Беларуси топливный кризис, и если да, то когда.





Что там у “Нафтана”?





— Никаких вопросов с поставками нефти не будет, — уверяет Лукашенко после встречи с Путиным в Сочи. Это о слухах, что российские компании, опасаясь штрафных мер за нарушение санкций США, перестанут поставлять нефть на “Нафтан”.





Но, как сообщает тг-канал Neftegram, в июне по трубопроводу на “Нафтан” поступит 11 тысяч тонн российской нефти, на Мозырский НПЗ — 375 тысяч тонн. Между тем 11 тысяч тонн нефти хватит лишь на полдня загрузки новополоцкого завода.





Впрочем, инсайдер из энергетической сферы утверждает, что эта цифра — “это только тот объём, который не побоялась показать какая-то мелкая российская компания”.





А на самом деле проблем с поставками в июне у “Нафтана” не будет, а значит, завод будет работать в штатном режиме. К тому же и у новополоцкого, и у мозырского завода есть запасы.





— Около 200 тысяч у каждого из заводов есть нефти в резервуарах “Дружбы” — буфер на случай неурядиц. Плюс в долг берут как друг у друга, так и у “Дружбы” в течение месяца, — говорит наш собеседник.





Топливного кризиса не будет?

— Всё зависит от спроса, — продолжает эксперт. — Пока “Нафтан” будет работать, с 92-м [бензином] проблем не будет в стране. Чтобы делать 95-й, “Нафтану” нужны дополнительные компоненты.





У “Мозыря” в прошлом месяце был план по 95-му — 80 тысяч тонн. Из них 50-55 тысяч — это Украина. Максимальное накопление 95-го в резервуарах — 33 тысячи тонн. Соответственно, если Украине пообещали в июне 10 тысяч, а завод остановится на ремонт, то в Беларуси остаётся 23 тысячи. Не знаю, какие у “Нафтана” планы по 95-му. Но впритык где-то на месяц ещё хватит.





Кроме того, по его словам, запас топлива для АЗС на 7-10 дней есть в резервуарах “Белоруснефти”. Поэтому, пожалуй, мчаться сломя голову на заправку, чтобы “на все” закупиться бензином, не стоит. Как минимум в ближайший месяц.





Как дела на Мозырском НПЗ?

Мозырский НПЗ ушёл на капитальный ремонт — и поэтому обещает обеспечивать “потребителей на внутреннем рынке и на экспортных направлениях” лишь “пропорционально снижению объёмов загрузки”. Что это означает на практике?





По словам источника Еврорадио на заводе, хотя большая часть установок и остановлена, персонал продолжает ходить на работу. Нагрузка на период ремонта выросла: всю мелкую работу выполняют именно они. Крупные работы проводят подрядчики.





— Выпуск некоторых видов продукции сейчас невозможен. Не выпускается сейчас товарный бензин. Отгрузка идёт из накопленных ранее объёмов. Тот бензин, который выпускается, не проходит по нормам.





Загрузка завода сейчас — треть от максимальной мощности и меньше половины от обычной. Понятно, что покупать нефть и не выпускать товар невыгодно. Поэтому месяц, на который выпадает ремонт, всегда был убыточным. Поэтому ремонт стараются выполнить как можно быстрее. Работают все.





Бензин, который производится во время ремонта, “едет в порт”:





— Покупатель может быть любым. Качество оговаривается заранее. Он дешёвый. Потом мировые трейдеры используют его как дешёвый компонент для приготовления своего товарного бензина. У них с разбавителями проблем не бывает. Они работают со всем миром круглый год.





Про сокращения персонала на МНПЗ, по словам собеседника, речи пока нет. Однако руководство завода боится санкций, следствием которых может стать разрыв контрактов с поставщиками катализаторов и оборудования. Без них продукция завода станет неконкурентоспособной.