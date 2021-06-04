+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Процесс пошел: Новая Зеландия отказывается от удобрений “Беларуськалия”

В среднем около $20 млн в год потеряет Беларусь из-за того, что один из крупнейших импортёров калия в Новую Зеландию перестаёт закупать калийные удобрения на “Беларуськалии”.

Сельскохозяйственный кооператив Ravensdown под влиянием ситуации с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске объявил о решении отказаться от белорусской продукции и заключить контракты с канадскими поставщиками, передает euroradio.fm

Ранее “Беларуськалий” поставлял около половины от всех удобрений, которые закупала Новая Зеландия. 
 

Что с того Беларуси?

До 2017 года почти весь калий поставлялся в Новую Зеландию из Канады. Но потом Беларусь смогла получить необходимые сертификаты и выйти на этот рынок. Судя по сообщению “Беларуськалия”, доля удобрений из Беларуси на новозеландском рынке приближалась к 50%.

В первом квартале 2021 года Новая Зеландия не импортировала белорусский калий. По данным Белстата, в 2020 году поставок тоже не было, но Беларусь получила $13,8 млн. Возможно, это оплата за предыдущие поставки: в 2019 году Белорусская калийная компания наторговала с Новой Зеландией на $24,5 млн.

Всего в прошлом году Беларусь продала калия на $2,41 млрд. Доля Новой Зеландии в этом объёме составила всего 0,57%. 

Таким образом, относительно всех калийных поставок доля Новой Зеландии невелика. Но Беларусь теряет рынок сбыта на “дальней дуге” и в среднем около $20 млн в год, если считать по поставкам в годы до политического кризиса. 

И следует помнить, что Новая Зеландия - это только начало, свое решение еще не приняли в ЕС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]