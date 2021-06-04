ИП отмечают, что им сложно доказать подлинность документов, которые выдают им российские поставщики при покупке товара, поэтому они и не должны нести ответственность за их достоверность.





В Министерстве по налогам и сборам уточнили, что пытаются данный вопрос урегулировать с Россией. И заверили, что представители налоговой будут принимать решение о начале административного процесса после того, как решат вопрос с документами с Москвой. Причем наказывать планируют тех, у кого появится возможность проверить подлинность документов на товары из России.



