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МНС ответило на обращения ипэшников, которых обманули российские поставщики

В Министерстве по налогам и сборам ответили на обращения ипэшников, которые просят продлить на 5 лет мораторий на наказание за ввезенный из России товар по «липовым» документам (если это по вине контрагента – того, у кого он был приобретен). Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

ИП отмечают, что им сложно доказать подлинность документов, которые выдают им российские поставщики при покупке товара, поэтому они и не должны нести ответственность за их достоверность.

В Министерстве по налогам и сборам уточнили, что пытаются данный вопрос урегулировать с Россией. И заверили, что представители налоговой будут принимать решение о начале административного процесса после того, как решат вопрос с документами с Москвой. Причем наказывать планируют тех, у кого появится возможность проверить подлинность документов на товары из России.
KP.by
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