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Курс биткоина вновь обрушился после твита Илона Маска

Стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов после твита Илона Маска об этой криптовалюте с шуткой о расставании, следует из данных торгов, пишет РИА Новости.


На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 5,5%, до 36 580 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 5,1%, до 36 740 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Маск ранее опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park In the End: "То есть в конце концов это было неважно?"

В результате криптовалюта подешевела примерно с 38 500 долларов до 37 300. Через некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 000 долларов, но теперь вновь снижается.
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