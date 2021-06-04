Постановление, согласно которому индивидуальные предприниматели при покупке товаров за рубежом будут обязаны рассчитываться по безналу, Совмин и Нацбанк Беларуси подписали еще в апреле. В силу оно вступит 9 июля. С этого дня наличные валютные расчеты у ИП под запретом, пишет kp.by





Весной 2019 года Нацбанк уже вводил подобный запрет, но тогда Республиканское общественное объединение «Перспектива», которое объединяет представителей малого бизнеса, добилось возможности покупать товар на сумму до 100 базовых величин за наличный расчет.





Сегодня эта перспектива весьма расплывчата. И предприниматели, которые торгуют на рынках одеждой, обувью, галантереей, домашним текстилем и многим другим, оказались под ударом.





Рынок «Западный» в Минске - один из десятков в стране, куда приходят те, у кого нет денег на брендовые магазины.





- Даже с учетом акций, которые устраивают магазины в торговых центрах, на рынке выходит дешевле, - говорит Татьяна, мама четверых детей. - Мы с мужем буквально в прошлые выходные составили список, что надо купить. В понедельник вечером обошли три торговых центра, приценились. Во вторник по этому же списку прошлись по рынку. Разница процентов тридцать в пользу рынка.





О том, что через месяц с небольшим на рынке все может измениться, Татьяна не слышала.





- Мы с мужем давно телевизор не смотрим, читаем новости в интернете, но эту новость не видели. То есть те, кто торгует товаром из России или из Турции и Китая, закроются? И кому это выгодно?





Этим же вопросом задаются сами предприниматели.





- Я могу только предполагать, но постановление выгодно оптовикам, чтобы товар закупали у них, - считает Вера, у которой четыре точки в разных районах Минска с одеждой для маленьких детей. - Но если закупать у них, то ценник придется поднять, с посредниками всегда так. А самой закупать по безналу не выйдет - никто из моих поставщиков не станет возиться с накладными и безналом, потому что это не крупные фабрики, а такие же частники, как я.





Недалеко от Веры стоят несколько палаток Павла.





- Я закупаю товар в России. Мелочь всякая - бейсболки, трусы, ремни, носки, очки, сумочки, рюкзаки, зонты, - перечисляет он. - Закупаю на оптовом рынке. Вы думаете, там готовы принимать безнал и выписывать накладные? Смешно. Несколько лет назад нас заставили получать сертификаты на все товары. Я честно сделал все документы. И что? Никому не сдались эти сертификаты. Только деньги потратил и все. Поэтому сейчас сильно не запариваюсь. Когда закон вступит в силу, тогда и буду думать.





По соседству с боксами Павла - павильон с игрушками.





- Мы и так по безналу берем товар у оптовиков, - говорит продавец. - Они сертифицируют товар, нам возиться с этим не надо. Да, для покупателей выходит дороже, но покупают. В магазинах еще дороже, поэтому к нам идут.





Та же история с продавцами праздничных товаров вроде открыток, пакетов, шкатулок и коробок для подарков, а также всякой мелочи типа резинок для волос и солнцезащитных очков.





- Мы давно работаем, больше 20 лет, и в основном по безналу, - рассказывает продавец Валентина. - Но у нас специфический товар, сам за таким не поедешь в Китай или Россию, дорого выйдет. Покупаем тут у оптовиков. Своих производителей тех же резинок и заколок для волос у нас нету. А что касается частников, торгующих одеждой и обувью, то закупка товара по безналу - проблема, никто на рынке не даст вам на 20 кроссовок накладную.





И это главная причина, по которой ипэшники выступают против постановления.





- Я 26 лет продаю полотенца, постельное белье, покрывала, одеяла, подушки, - рассказывает Марина. - В 1999 году у меня было 5 торговых точек, все огромные, на три павильона каждая. Товара было море. Потом стали открываться большие торговые центры, а это серьезная конкуренция. Сейчас у меня одна маленькая точка, все остальное закрыла. А теперь, я так понимаю, все идет к тому, чтобы и эту точку закрыть.





55-летняя Лариса 30 лет в этом бизнесе, и она уверена, что выход у них сейчас один - бороться против постановления.





- Надо бороться, потому что это уничтожение мелких предпринимателей как класса. Какой китаец продаст мне пачку трусов по безналу? Такими партиями, какими я могу себе позволить закупить товар, по безналу никто не торгует. Это абсурдно и нереально. Может, кто-то там в думает, что мы тут жируем? Да моя личная зарплата, которую я могу себе заплатить, меньше, чем у многих пенсионеров пенсия. За аренду бокса заплати 645 рублей, плюс коммуналка, плюс налоги.





Товар у Ларисы не самый ходовой - нижнее белье и носки.





- Представляете, сколько мне надо продать трусов и бюстгальтеров, чтобы окупить только бокс? У каждого спросите, у кого по одной несчастной точечке осталось, - все скажут то же самое. Никто не жирует. Мы создали сами себя в начале 1990-х, нам никто копейки не дал. Я за 30 лет всего четыре раза была на отдыхе, не могла себе позволить больше, потому что воспитывала сына одна. Ни у кого ничего не просила, сама зарабатывала, налоги платила, в ФСЗН платила. А тебе раз - и удар под дых.





С Ларисой согласны все ипэшники на рынке. Многие рассчитывают на помощь со стороны Белорусского союза предпринимателей и общественного объединения "Перспектива".





- Возьмите маленькие города, где люди выживают только за счет этого предпринимательства, потому что там просто нет другой работы. Где они будут закупать свой товар по безналу? В Минске на «Экспобеле»? А там он откуда возьмется, если его в Москве закупают за наличные? Не будет нала - не будет и товара...





МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА





«Мы просим разрешить индивидуальным предпринимателям работать в прежнем режиме как минимум до 2025 года»





- Два года назад Нацбанк уже вводил запрет для ИП на покупку товара за наличные, но тогда нам удалось отстоять интересы предпринимателей, запрет сняли, оставили только ограничение - сумма одной сделки не должна превышать 100 базовых величин, по нынешнему курсу это около 1140 долларов. Тогда же в Нацбанке нас предупредили, что это временное решение. И мы договорились, что перед принятием очередного решения с нами хотя бы проконсультируются. А получилось, что два месяца назад нас просто поставили перед фактом: с 9 июля ИП обязаны будут наравне с юридическими лицами делать переводы за оплаты товаров только безналичными расчетами, покупая валюту на бирже. С нами никто не стал консультироваться, - объяснил ситуацию глава Республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.





По его мнению, 99,9% ИП не смогут покупать товар по безналу, и последствия могут быть печальными - ипэшники либо закроют торговые точки, либо начнут скрывать количество ввезенного товара, уйдут в тень и перестанут платить налоги.





- Мы составили типовое обращение в Совмин, разместили его на сайте «Перспективы», и я попросил предпринимателей, чтобы они отправили его от своего имени. По нашим оценкам, около 800 предпринимателей это сделали, и это не так уж мало, поскольку для наших людей оставить свои данные на сайте правительства дорогого стоит, - комментирует Анатолий Шумченко. - После этого была рабочая группа, в протоколе заседания группы указано, что мы просим Нацбанк разрешить индивидуальным предпринимателям работать в прежнем режиме как минимум до 2025 года. Я точно знаю, что чиновники на высоком уровне сейчас над этим вопросом работают, у них уже нет твердой уверенности в том, что стоит вводить такой запрет. В Нацбанке говорят, что это эволюция, шаг вперед. Но ведь эволюция не должна ухудшать условия для бизнеса, а она ухудшает. Такая эволюция не ко времени и не к месту.



