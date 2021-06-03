Литва просит Минск приостановить работу БелАЭС

Белорусская АЭС в Островце / Еврорадио





Об этом говорится в заявлении литовского ядерного регулятора. Таким образом в Вильнюсе отреагировали на новость о выдачи лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, передает Еврорадио.





"Факт выдачи лицензии не меняет позиции VATESI, что необходимо приостановить работу БелАЭС, решить проблемы ядерной безопасности и принять необходимые меры по повышению ее безопасности", говорится в заявлении.





В инспекции говорят, что хотят услышать от белорусской стороны адекватные ответы на вопросы, связанные с безопасностью. Это касается выбора и оценки площадки строительства, сейсмической устойчивости проекта, устойчивости перед авариями больших самолетов, а также выполнения большинства рекомендаций по итогам стресс-тестов.





По мнению литовской стороны, белорусские чиновники "сосредоточились на выполнении графика запуска, а не на реализации принципа "безопасность прежде всего".





"Такая слабая позиция в отношении ядерной безопасности недопустима", — подчеркнул директор VATESI Михаил Демченко.





Напомним, накануне, 2 июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.