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Литва просит Минск приостановить работу БелАЭС

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) выступает за приостановку работы Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС в Островце / Еврорадио

Об этом говорится в заявлении литовского ядерного регулятора. Таким образом в Вильнюсе отреагировали на новость о выдачи лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, передает Еврорадио.

"Факт выдачи лицензии не меняет позиции VATESI, что необходимо приостановить работу БелАЭС, решить проблемы ядерной безопасности и принять необходимые меры по повышению ее безопасности", говорится в заявлении.

В инспекции говорят, что хотят услышать от белорусской стороны адекватные ответы на вопросы, связанные с безопасностью.  Это касается выбора и оценки площадки строительства, сейсмической устойчивости проекта, устойчивости перед авариями больших самолетов, а также выполнения большинства рекомендаций по итогам стресс-тестов.

По мнению литовской стороны, белорусские чиновники  "сосредоточились на выполнении графика запуска, а не на реализации принципа "безопасность прежде всего".

"Такая слабая позиция в отношении ядерной безопасности недопустима", — подчеркнул директор VATESI Михаил Демченко.

Напомним, накануне, 2 июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.
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