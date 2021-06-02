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Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти». Это на ее свадьбе танцевал Путин

В совет директоров компании «Роснефть» в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль — бывшая глава австрийского МИД.

Фото: Wikimedia Commons

Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня, пишет meduza.io

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.
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