Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти». Это на ее свадьбе танцевал Путин
В совет директоров компании «Роснефть» в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль — бывшая глава австрийского МИД.
Фото: Wikimedia Commons
Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня, пишет meduza.io
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.
19:41 03/06/2021
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