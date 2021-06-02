Новый завод построят прямо в Гродно





Производственное здание хотят возвести в северном промышленно-складском районе города между домами №30 и 32 на Господарчей улице. Здесь нет застройки, пишет «Вечерний Гродно».





На заводе будут производить полиэтиленовые пакеты и рукавную пленку в широком ассортименте для упаковки продовольственных и непродовольственных товаров.





Проект предусматривает перенос существующего производства ООО «СервисПромПак», резидента СЭЗ «Гродноинвест», расположенного на Господарчей, 8.





Общественное обсуждение проекта пройдет с 14 июня по 8 июля. Ознакомиться с ним можно будет в вестибюле управления строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома с 14 по 29 июня. Презентуют проект 23 июня в Гродненском горисполкоме.





Свои замечания и предложения можно направить с 14 июня по 8 июля письменно или по электронной почте в горисполком или управление строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома.