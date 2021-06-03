Еврокомиссия: Минск не выполнил все рекомендации по безопасности по БелАЭС
В Европейской комиссии заявили, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию БелАЭС, не выполнив все рекомендации по безопасности.
"Вызывает сожаление то, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления", - говорится в заявлении комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон в отношении БелАЭС.
Текст заявления приведён в Facebook представительства ЕС в Беларуси в четверг.
"Комиссия вновь заявляет, что хотя решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию станции в Островце находится в компетенции национальных властей и должно приниматься под надзором национального регулирующего органа, необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации станции. Это еще более важно, учитывая близость страны к границе ЕС и столице Литвы Вильнюсу", - сказано в заявлении.
Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском взаимодействия по вопросам ядерной безопасности "в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения партнерской оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)".
"Европейская комиссия напоминает о важности как можно более оперативного и полного выполнения всех рекомендаций партнерской проверки, в том числе по оставшимся вопросам, не решенным на первом этапе", - отмечается в заявлении.
В нем также подчеркнуто, что "ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС".
В марте Минэнерго Беларуси сообщило, что на пленарном заседании Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) одобрен предварительный отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС.
По данным ведомства, документ был принят участниками заседания единогласно. В заявлении по итогам был отмечен прогресс белорусской стороны по рекомендациям ENSREG относительно Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.
"Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проделанной работы", - отмечали в Минэнерго.
Как сообщалось, эксперты Европейской комиссии и ENSREG посетили площадку БелАЭС 9-10 февраля текущего года. Группу возглавлял гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппан. В ее состав входили представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Украины, Финляндии.
Февральский визит – один из этапов партнерской проверки. На очереди - более продолжительный визит экспертов на БелАЭС, сроки которого будут зависеть от эпидемиологической ситуации, подчеркивали в Минэнерго.
Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. Оценивался запас безопасности над требованиями, установленными национальным законодательством. Анализировались риски, связанные с человеческим фактором, стихийными бедствиями, в частности, землетрясениями и наводнениями, а также различными техногенными авариями. Дефицита безопасности на БелАЭС не выявили.
По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий из 23 пунктов, реализация которого запланирована в период с 2019 по 2025 год.
В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию был запланирован на первую половину 2021 года.
Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.
После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии. С начала опытно-промышленной эксплуатации выработка электроэнергии на БелАЭС превысила 2,5 млрд кВт.ч.
Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
Источник: interfax.by
15:44 03/06/2021
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