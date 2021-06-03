Раньше там находился магазин сети «Домашний», которая обанкротилась.





Объявление о том, что в 3 июня в «Центральном» откроется «Евроопт» висит на входе в бывший универсам, пишет Телеграм-канал «TUT.BY Новости».





О появлении в «Центральном» «Евроопта» говорили еще в марте. Работа кафетерия на первом этаже магазина не прекращалась.



