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Bloomberg: ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.

«В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — цитирует слова источников агентства tutby_official.
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