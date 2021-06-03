Доллар и евро немного подешевели на бирже

С начала июня валютная корзина подорожала на 0,23%, а по итогам мая было +0,20%.





Курс доллара опустился на 0,0009 BYN до 2,5374 BYN/USD и оставил максимум за четыре недели.





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Сегодня вступают в силу санкции США против белорусских государственных компаний:





"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим" Belneftekhim USA Inc

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк стекловолокно"





Компаниям и гражданам США запрещается сотрудничать с этими компаниями, но, возможно, это не главная проблема, т.к. торговля с США шла слабо и ранее. Гораздо хуже, если США будут вводить санкции против любых других компаний, которые сотрудничают с компаниями из списка выше.





Риск попасть под эти вторичные санкции резко уменьшит количество желающих взаимодействовать с белорусскими компаниями у европейских партнёров.





При оплате долларами перевод осуществляется через американские банки. Это означает, что компании из санкционного списка, скорее всего, уже утратили возможность получать и осуществлять оплату в долларах.





На текущий момент санкции ещё не отразились на курсе доллара на бирже, но это будет дополнительно давить на позиции белорусского рубля в долгосрочной перспективе. Снять санкции США всегда дорого и долго.





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Курс евро упал на 0,0023 BYN до 3,0927 BYN/EUR и покинул максимум за 33 дня.





Напомним, что евро непрерывно дорожал предыдущие семь торгов и успел вырасти на 0,0339 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0097 BYN до 3,4644 BYN/100 RUB.





За последние девять дней рубль РФ подорожал уже пятый раз, а его стоимость за это время выросла на 0,0574 BYN до максимума за 58 дней.





Итоги мая 2021 на валютном рынке Беларуси

За май белорусскому рублю удалось значительно подорожать к доллару и немного к евро, но подешеветь к российскому рублю:





курс доллара −0,0269 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0077 BYN (−0,25%);

курс российского рубля +0,0379 BYN (+1,11%);

корзина валют +0,20%.





Московская биржа

Сегодня российский рубль дорожает к доллару и евро на торгах валютной биржи.





Центробанк России опустил официальный курс доллара на завтра на 23 копейки до 73,2636 российских рублей и вплотную приблизился к минимуму за 2,5 месяца.





Официальный курс евро упал сразу на 43 копейки до 89,2644 российских рублей — минимума за два месяца.



