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Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию

У Лукашенко сегодня обсуждают развитие энергетического комплекса страны.

На совещании – заместитель премьер-министра Юрий Назаров, помощник главы государства Александр Косинец и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Среди ключевых тем – атомная энергетика. 

«Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались по поводу… Ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать. Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива.

Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили», - цитирует Лукашенко гостелеканал ОНТ.
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