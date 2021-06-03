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"Минский мясокомбинат": из топ-10 - в банкроты

"Минский мясокомбинат" подал в суд заявление о признании себя банкротом.

"Минский мясокомбинат": из топ-10 - в банкроты
«Минский мясокомбинат» (торговая марка «Мясная держава») подал в Экономический суд Минской области заявление о признании себя экономически несостоятельным (банкротом). Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении TUT.ВY.

Сумма задолженности мясокомбината, который еще недавно входил в топ-10 белорусских мясопереработчиков, перед кредиторами составляет 140,5 млн рублей. Обязательства, срок по которым не наступил, — 75,2 млн.

Исполнительные производства возбуждены на 29,7 млн белорусских рублей, 468 тысяч долларов, 592,7 тысяч евро, 13,8 млн российских рублей.

При этом предприятию, на котором работает 999 человек, принадлежит имущество на 117,7 млн рублей. Из них дебиторская задолженность — 24,5 млн рублей, деньги на расчетном счете — 123,3 тысяч рублей.
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