"Возможные новые санкции со стороны ЕС в отношении Республики Беларусь (далее — Беларусь) в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета, пролетавшего над территорией Беларуси, могут привести к снижению экспортных доходов страны, что обусловит дальнейшее сокращение и без того относительно невысоких валютных резервов Национального банка Республики Беларусь (НБРБ)....





...Если санкции приведут к усилению изоляции Беларуси, перспективы развития ее экономики еще в большей степени, чем раньше, будут зависеть от позиции России и готовности российского правительства оказывать поддержку Беларуси.





Рейтинг Беларуси, присвоенный S&P Global Ratings, — «B», прогноз изменения рейтинга — «Негативный»...





...Рассматриваемый пакет санкций представляет собой более значительный перечень мер, чем тот, что был принят в последние 12 месяцев, и может затрагивать многие сферы, в частности ключевые экспортные статьи, белорусские государственные финансовые институты, транзит российского природного газа, а также возможный запрет на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских государственных облигаций.





Если такие меры будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Беларуси (см. статью «Республика Беларусь — кредитный рейтинг», опубликованную 22 марта 2021 г.).





Влияние санкций будет еще более значительным, если ЕС присоединится к санкциям США в отношении ключевых белорусских государственных предприятий, работающих в том числе в секторе нефтепереработки, действие которых было временно приостановлено с 2015 г. и которые вновь вступят в силу 4 июня 2021 г.





Экспорт сырьевых товаров, главным образом нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего объема экспорта Беларуси..."

Профиль государственного долга Беларуси по-прежнему уязвим

...Почти весь объем долга (более 90%) номинирован в иностранной валюте и поэтому сильно зависит от изменений валютного курса. Мы отмечаем, что ежегодные (после 2021 г.) совокупные платежи по обязательствам в иностранной валюте составляют 20-30% валютных резервов центрального банка, в то время как число источников финансирования ограниченно, если не считать средства двусторонних кредиторов, в первую очередь России.





Финансирование со стороны Китая, как правило, предоставляется под конкретные проекты, в связи с чем возможные новые кредитные линии, скорее всего, будут покрывать только дефицит бюджета и потребности в рефинансировании действующих кредитных линий.





Кроме того, мы полагаем, что ввиду возможных новых санкций доступ к международным рынкам капитала для Беларуси в ближайшее время, скорее всего, будет закрыт. В начале мая 2021 г. валютные резервы центрального банка составляли 7,3 млрд долл., что на 20% меньше, чем в конце 2019 г.





Продолжающаяся конфронтация с ЕС и США, а также ограниченное число альтернативных источников финансирования, скорее всего, обусловят дальнейшее усиление зависимости Беларуси от готовности России оказывать ей поддержку..."