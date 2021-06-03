В связи с началом промышленного производства электроэнергии на первом блоке Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Литва инициирует правовой процесс, который позволит стране перенять управление над перемычками линий электропередачи (ЛЭП) с Беларусью





По его словам, с началом производства электроэнергии реактором АЭС вступают в силу положения "антиостровецкого" закона, которые предоставляют дополнительные правовые рычаги по предотвращению попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок.





"Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. (...) Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии", – сказал в четверг Д. Крейвис в интервью радиостанции Ziniu radijas.



