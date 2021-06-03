В Бресте на "Санта Бремор" зафиксировали превышение концентрации аммиака
В Бресте на "Санта Бремор" 2 июня зафиксировали превышение концентрации аммиака, говорится в сообщении МЧС в четверг.
"Сообщение о сработке системы АПК (аппаратно-программный комплекс непрерывного контроля качества параметров окружающей среды) в аммиачной компрессорной №1 в Бресте поступило в 6.59 В ходе проведений разведки работниками МЧС выявлено, что внутри компрессорного цеха имеется превышение ПДК по аммиаку, показания прибора 48 мг/м.куб. при норме 20 мг/м.куб", - сказано в сообщении МЧС.
Отмечается, что за пределами аммиачной компрессорной №1 превышений ПДК не выявлено. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавлива
09:26 03/06/2021
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