"Сообщение о сработке системы АПК (аппаратно-программный комплекс непрерывного контроля качества параметров окружающей среды) в аммиачной компрессорной №1 в Бресте поступило в 6.59 В ходе проведений разведки работниками МЧС выявлено, что внутри компрессорного цеха имеется превышение ПДК по аммиаку, показания прибора 48 мг/м.куб. при норме 20 мг/м.куб", - сказано в сообщении МЧС.





Отмечается, что за пределами аммиачной компрессорной №1 превышений ПДК не выявлено. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавлива