Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МТЗ.





Это пилотный проект в области промышленной кооперации в рамках Союзного государства. Как рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк, ожидается, что к этому партнерству в будущем присоединятся и другие крупные игроки, работающие на территории Евразийского экономического союза.





Проект меморандума предусматривает совместную разработку инновационных проектов, обмен информацией и другие мероприятия, связанные с углублением кооперации.





В. Вовк отметил, что сотрудничество позволит сформировать широкий ассортимент сельскохозяйственной техники, повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке за счет более высокого качества и снижения себестоимости.







