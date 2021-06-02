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Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию 1-го энергоблока

Белорусской АЭС, как сегодня, 02.06.21, сообщила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.


Коллегией МЧС РБ было принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию БелАЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, которое позволяет приступить к промышленной эксплуатации 1-го энергоблока, пишет newsbel.by. 

Луговская сказала: «Это очень важное, историческое решение, — уточнив, — Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем». 

Базируется данное решение на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, которые обосновывают безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.
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