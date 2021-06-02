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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Появился первый Premium партнёр Facebook из Беларуси. Что это значит для ИТ-компаний?

Официальное и полностью легальное зачисление денег на рекламу, помощь с прохождением модерации, решение вопросов с техподдержкой, снижение вероятности бана аккаунта, постоплата, возможность зачислять деньги без НДС (резидент ПВТ) и многое другое.


Webcom Group — единственное агентство из Беларуси со статусом Facebook Premium Marketing Partner. Это открывает для ИТ-компаний уникальные возможности по оплате и размещению рекламы в Facebook / Instagram через сервис Webcom Pay.

Webcom Pay — автоматический сервис пополнения рекламных аккаунтов, который дает вам возможность использовать все преимущества сотрудничества с Premium маркетинговым партнером Facebook, пишет dev.by.

Пополнять аккаунты официально могут как компании, являющиеся плательщиками НДС, так и организации, освобожденные от его уплаты, к примеру резиденты ПВТ.

Сервис уже используют тысячи клиентов из 39 стран мира.

Что дает работа с Webcom Pay


- Трастовые рекламные аккаунты, которые не нужно прогревать. Вы сразу можете запускать и откручивать рекламу в нужном режиме.
Нет ограничений по бюджетам, дневным тратам и количеству аккаунтов. Создавайте столько рекламных аккаунтов, сколько нужно, моментально пополняйте аккаунты на любые суммы и расходуйте бюджет с любой скоростью — без каких-либо ограничений.
- Помощь с прохождением модерации и быстрое решение вопросов с техподдержкой. Если ваши объявления отклоняются автоматически или после ручной модерации, если аккаунт все-таки заблокировали, если нужно уточнить, соответствует или не соответствует реклама правилам — мы разберемся с этим с вами максимально быстро.
- Возврат средств в случае бана. Если вы все же нарушили правила и получили бан за дело — Webcom Pay вернет остаток средств, которые были на аккаунте в момент блокировки
- Оплата рекламы в Facebook / Instagram по факту для надежных партнеров с большими бюджетами.

Не только Facebook-ом едины


Webcom Pay — официальный партнер практически всех рекламных систем. 

Кроме Facebook / Instagram выгодные условия и официальное пополнение аккаунтов возможны также для:

Кроме пополнения рекламных кабинетов, каждый клиент также получает доступ к пакету уникальных привилегий, среди которых обучающие материалы, закрытые встречи с представителями рекламных систем, аудиты от экспертов и доступ к инструментам для увеличения эффективности продвижения в интернете.

Пополняйте рекламные аккаунты в Facebook / Instagram, Google и других системах с Webcom Pay — первым Premium маркетинговым партнером Facebook среди компаний из Беларуси. 
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