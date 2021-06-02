



Webcom Group — единственное агентство из Беларуси со статусом Facebook Premium Marketing Partner. Это открывает для ИТ-компаний уникальные возможности по оплате и размещению рекламы в Facebook / Instagram через сервис Webcom Pay.





Webcom Pay — автоматический сервис пополнения рекламных аккаунтов, который дает вам возможность использовать все преимущества сотрудничества с Premium маркетинговым партнером Facebook, пишет dev.by.





Пополнять аккаунты официально могут как компании, являющиеся плательщиками НДС, так и организации, освобожденные от его уплаты, к примеру резиденты ПВТ.





Сервис уже используют тысячи клиентов из 39 стран мира.





Что дает работа с Webcom Pay





- Трастовые рекламные аккаунты, которые не нужно прогревать. Вы сразу можете запускать и откручивать рекламу в нужном режиме.

Нет ограничений по бюджетам, дневным тратам и количеству аккаунтов. Создавайте столько рекламных аккаунтов, сколько нужно, моментально пополняйте аккаунты на любые суммы и расходуйте бюджет с любой скоростью — без каких-либо ограничений.

- Помощь с прохождением модерации и быстрое решение вопросов с техподдержкой. Если ваши объявления отклоняются автоматически или после ручной модерации, если аккаунт все-таки заблокировали, если нужно уточнить, соответствует или не соответствует реклама правилам — мы разберемся с этим с вами максимально быстро.

- Возврат средств в случае бана. Если вы все же нарушили правила и получили бан за дело — Webcom Pay вернет остаток средств, которые были на аккаунте в момент блокировки

- Оплата рекламы в Facebook / Instagram по факту для надежных партнеров с большими бюджетами.





Не только Facebook-ом едины





Webcom Pay — официальный партнер практически всех рекламных систем.





Кроме Facebook / Instagram выгодные условия и официальное пополнение аккаунтов возможны также для:





Кроме пополнения рекламных кабинетов, каждый клиент также получает доступ к пакету уникальных привилегий, среди которых обучающие материалы, закрытые встречи с представителями рекламных систем, аудиты от экспертов и доступ к инструментам для увеличения эффективности продвижения в интернете.





Пополняйте рекламные аккаунты в Facebook / Instagram, Google и других системах с Webcom Pay — первым Premium маркетинговым партнером Facebook среди компаний из Беларуси.