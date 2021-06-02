К 2022 году безработица достигнет 205 млн человек

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Согласно данным МОТ, уровень безработицы достигнет 205 млн человек к 2022 году, что прежде всего связано с пандемией коронавируса.





Отмечается, что восстановление занятости ускорится во второй половине нынешнего года, однако происходить это будет неравномерно из-за ограниченного доступа к вакцинам против коронавируса в некоторых странах.





"Снижение занятости и продолжительности рабочего времени привело к резкому падению трудовых доходов и соответствующему росту бедности", - подчеркивается в отчете, опубликованном на сайте МОТ.





По информации организации, к категории людей за чертой бедности на сегодняшний день относятся более 100 млн работающих человек.





"Пять лет прогресса в искоренении бедности среди работающих были сведены на нет", - говорится в отчете.





МОТ также предлагает стратегию восстановления рынка труда, которая включает в себя в том числе создание новых рабочих мест и поддержку доходов домохозяйств.



