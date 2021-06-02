Оптовики подали в суд на сеть «Еврокэш»

Официально суть исков обозначена так: «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам — купли-продажи — поставки товаров». Это может означать, что сеть попросту не оплатила вовремя поставленный товар.





Один из истцов — компания Ивана Березовского «Альфа-Дистрибьюция». Не так давно розничный бизнес Березовского — сеть «Домашний» — также задолжал поставщикам крупные суммы, что вызвало большой скандал в белорусском ретейле. Фактически «Домашний» прекратил существование.





На данный момент у «Еврокэш» в реестре записано 11 действующих магазинов в Минске и окрестностях, а также в Барановичах и Солигорске. Недавно к этой сети перешла часть точек от «Белскор», которая тоже работала под брендом «Еврокэш», а также «Златка», пишет officelife.media

Первая точка «Еврокэш Групп» позиционировалась как гипердискаунтер и была открыта в ТЦ «Глобус Парк» под Минском. Судя по реестру, в конце 2020 года и в 2021 году компания закрыла шесть магазинов.



