Беларусь получила второй транш российского кредита в размере $500 млн

"В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России 2 июня на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.



