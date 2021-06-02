Как сработали компании белорусов в России
Если у когото остается иллюзия, что российский рынок — это панацея для белорусской экономики, то от нее нужно срочно избавляться. В условиях растущей конкуренции со стороны местных производителей, которую усилила пандемия, проблемы там испытывает даже априори более эффективный частный бизнес.
Большая часть из пятнадцати крупнейших производств, которые создали белорусские предприниматели на территории России, по итогам 2020 года ухудшила свои финансовые результаты, а совокупный чистый убыток этой группы предприятий превысил 2 млрд российских рублей.
Газета «Белорусы и рынок» изучила, кто из белорусских бизнесменов дает работу россиянам на конвейерах и за станками и как чувствуют себя в условиях пандемии и перманентных российских локдаунов уже действующие крупные заводы и фабрики белорусов на территории России.
Полмиллиарда убытка на рыбе
Крупнейшее производственное предприятие белорусов в России — рыбоперерабатывающая фабрика «Русское море» в Ногинске — закончило прошлый год с чистым убытком. Он составил почти полмиллиарда российских рублей, хотя в 2019 году примерно такая же сумма числилась в графе «чистая прибыль». При этом продажи «Русского моря» в прошлом году выросли более чем на 2 млрд российских рублей и составили около 18,3 млрд.
Фабрика «Русское море» была введена в эксплуатацию в 2000-х, ее первоначальными владельцами были Максим Воробьев и один из близких друзей Владимира Путина бизнесмен Геннадий Тимченко. В 2013 году готовое производство у них приобрел владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он заплатил за актив 52 млн долларов. Сделка позволила «Санта Бремору» войти в новые ниши на рыбном рынке СНГ (продукты из красной икры и красной рыбы) и увеличить долю в уже имеющихся сегментах.
Кроме рыбоперерабатывающей фабрики структурам Александра Мошенского на рыбном рынке России принадлежат логистический комплекс, дистрибуционная сеть и 50 % в рыболовецкой компании «Союзрыба». Последняя находится в Мурманске, имеет одно промысловое судно под названием «Брест» и ведет промысел в акваториях Баренцева, Норвежского и Балтийского морей. Прошлый год тоже вряд ли принес ее владельцам удовлетворение, так как выручка и прибыльность бизнеса снизились.
Брянский прирост для «Амкодора»
Одна из российских «дочек» холдинга «Амкодор» — «Амкодор-Брянск» — улучшила свои результаты. Ее продажи выросли с 1,1 млрд до 1,7 млрд российских рублей, хотя чистая прибыль при этом составила всего несколько миллионов.
Компания «Амкодор-Брянск», выпускающая фронтальные и универсальные погрузчики и снегоочистители, вошла в состав белорусского холдинга в 2009 году. Тогда акционеры «Амкодора» во главе с Александром Шакутиным достигли соглашения с руководством Брянской области о приобретении местного завода «Энергозапчасть» и создали первую зарубежную производственную площадку в структуре холдинга. Часть техники, по которой достигнут необходимый уровень локализации, продается российским потребителям на льготных условиях.
В прошлом году основной акционер «Амкодора» Александр Шакутин вел переговоры с брянскими властями о расширении своего бизнеса в регионе. В частности, в планах у бизнесмена было создание новых мощностей на базе бывшего завода железобетонных изделий в поселке Большое Полпино и приобретение в собственность комплекса обанкротившегося Новозыбковского машиностроительного завода.
Антирекордный минус «Смита»
Одно из старейших производственных предприятий, открытых белорусскими собственниками в России, в прошлом году получило рекордный убыток более чем в полтора миллиарда российских рублей — это компания «Смит-Ярцево», которая специализируется на выпуске теплоизоляционных трубопроводов для нужд нефтяников, энергетиков, коммунальщиков, строителей и представителей других отраслей в России, Казахстане, Украине и странах дальнего зарубежья.
В первой половине 2000-х компанию основали могилевчане Евгений и Сергей Павлюки и Дмитрий Марченко. За эти годы «Смит-Ярцево» стала одним из крупнейших налогоплательщиков Смоленской области и ядром целого промышленного кластера в этом регионе.
Чистый убыток, с которым закончила прошлый год «Смит-Ярцево», может быть связан с выполнением обязательств компанией и ее владельцами по громкому судебному иску. В 2017 году «Смит-Ярцево» стала победителем тендера на создание распределительной энергетической инфраструктуры в Хабаровском крае и заключила соответствующий контракт на 2,26 млрд российских рублей с РАО «Энергетические системы Востока» (входит в одну из крупнейших в России госкорпораций «РусГидро»). Однако в 2019 году у заказчика возникли вопросы к подрядчику, и все закончилось иском в суд. В прошлом году со «Смит-Ярцево» была истребована неустойка.
В состав группы компаний «Смит» входит одно производственное предприятие вне территории Смоленщины — это открытый в 2016 году в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане завод по выпуску предизолированных труб «Смит». Его выручка выросла до более чем 330 млн российских рублей, но, как и головное предприятие, в 2020 году завод понес убытки.
Молочные мели Савчука
Оба российских молочных завода, хозяином которых в 2010-х стал акционер горецких «Молочных Горок», совладелец «Белсыра», столичный девелопер, а с недавних пор и IT-инвестор Алексей Савчук, принесли ему в 2020 году убытки.
У Трубчевского и Актанышского молочных комбинатов продажи выросли, но бизнес ушел в минус. У предприятия в Брянской области, которое в 2019 году заработало на своих сырах более 45 млн российских рублей, в прошлом году чистый убыток составил 17 млн. Завод в Татарстане и раньше был убыточным, но в прошлом году объем потерь приблизился почти к 150 млн российских рублей.
Молочным заводом в Трубчевске Алексей Савчук владеет с 2011 года. Специализацией предприятия является выпуск сыров и цельномолочной продукции, и оно входит в число крупнейших работодателей района: в прошлом году на нем работало около 200 человек.
Актив в Татарстане белорусский бизнесмен приобрел в 2018 году совместно с местными партнерами-нефтяниками (в капитале предприятия им принадлежит 25 %). Ранее это был Кировский молочный завод.
Смоленский плюс Филяева
В отличие от большинства белорусских компаний, занимающихся производством в России, бизнес Игоря Филяева в прошлом году сработал в плюс.
Оба его смоленских завода — «Алвидпроф» и «Алвидтехно», выпускающие строительные металлоконструкции, нарастили продажи и чистую прибыль. В совокупности эти активы принесли Филяеву свыше 2,5 млрд российских рублей выручки и 70 млн рублей прибыли.
Производственный бизнес на российской территории Игорь Филяев начал во второй половине 2010-х годов. В 2017 году компания «Алвидпроф» стала первым резидентом смоленского регионального государственного индустриального парка «Феникс».
Краснодарские маслобойщики
В прибылях, которые выросли по сравнению с 2019 годом, остались краснодарские маслобойщики Иван Драздович и Игорь Свирид.
Свое первое предприятие по производству растительных масел, «ЗРМ «Новопокровский», они открыли в станице Новопокровская в 2010 году.
В 2016 году белорусские бизнесмены приобрели еще один маслозавод, в станице Староминская. Маслозавод «Староминский» специализируется на выпуске нерафинированных растительных масел и их фракций. В 2020 году предприятие реализовало продукции более чем на 1,1 млрд российских рублей.
В 2020 году Драздович и Свирид продолжили расширять свой бизнес и все в том же Краснодарском крае обзавелись еще одним активом — маслозаводом «Павловский».
Оптическая динамика «Юкона»
Один из немногих белорусских промышленников, который в прошлом году заработал в России неплохие деньги, — основной владелец приборостроительного холдинга Yukon Advanced Optics Worldwide Александр Ольшевский.
Относительно небольшой смоленский завод «Мезон-А», на котором трудятся около 65 человек, стал одним из самым прибыльных частных белорусских бизнесов в России. На предприятии, которое действует с 2002 года, собирают цифровые прицелы ночного видения и тепловизионные наблюдательные монокуляры, предназначенные в основном для реализации на российском рынке.
Александр Ольшевский начинал свой бизнес в далеком 1991 году в родной Лиде, где находится еще один завод группы «Белтекс Оптикс». За прошедшие годы холдинг стал одним из мировых лидеров в производстве цифровых приборов ночного видения.
С 2010-х годов центральный офис Yukon Advanced Optics Worldwide располагается на территории Евросоюза — в Вильнюсе. Там же, в ЕС, Александр Ольшевский открыл в прошлом году дополнительное производство — новый завод разместился в латвийском Даугавпилсе.
Картофельные перепады Гвардейцева и Соболя
Второй полный год хозяйствования владельца белорусских компаний «Сула Плюс» и «Агроцентр Сула» Виталия Соболя и IT-бизнесмена Сергея Гвардейцева (Itransition Group) на одной из крупнейших картофелеперерабатывающих компаний России «Максим Горький плюс» оказался не таким успешным, как предыдущий. При таком же объеме продаж компания в разы потеряла в чистой прибыли: с почти 255 млн российских рублей она сократилась до 4,8 млн.
Сергей Гвардейцев (ему принадлежит 70 % акций) и Виталий Соболь в 2018 году выкупили у российского миллиардера Александра Лебедева фабрику и угодья «Максим Горький плюс» в Тульской области. Предприятие выращивает картофель и перерабатывает его для продукции под собственными брендами, а также поставляет полуфабрикаты многочисленным покупателям как в самой России, так и за ее пределами. В числе клиентов фигурируют «Юнилевер Русь», «Нестле Россия», «ТПК Биофуд», «Доширак Коя», «Русскарт» и др.
С 2018 года Гвардейцеву и Соболю принадлежит и Климовская картофельная компания, выращивающая картофель в Брянской области. В отличие от головной структуры, она поднялась в 2020 году и по выручке, и по прибыли.
«Хозяйственный» Федюкович
Оборудование для приготовления кормов и содержания крупного рогатого скота имело спрос у российских животноводов и во времена пандемии. По этой причине белорусский бизнесмен Анатолий Федюкович, с 2009 года производящий такое оборудование на заводе «Интех» в Смоленске под брендом «Хозяин», закончил прошлый год с положительными результатами.
Производство имеет сертификаты соответствующих российских служб и участвует в нескольких федеральных и региональных программах субсидирования российских сельхозпроизводителей.
В прошлом году смоленский завод почти в два раза увеличил штат, в результате тот превысил 160 человек.
Трактора Шакутина-младшего
В три раза за прошлый год выросли объемы производства завода «Амкодор-Онего» в карельском Петрозаводске. Но предприятие по-прежнему убыточно.
Производство манипуляторов и харвестеров для лесного хозяйства функционирует на базе находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода, приобретенного два года назад холдингом «Амкодор».
Первые единицы техники сошли с конвейера весной 2019 года. С прошлого года руководить таким ответственным участком, в который предполагается вложить от 250 до 300 млн долларов, был откомандирован сын владельца «Амкодора» Александр Шакутин-младший.
Падение на тубах
Почти до нуля уменьшилась в прошлом году чистая прибыль екатеринбургской фабрики «ЛеанГрупп-Урал». Ее в 2016 году открыли владельцы крупнейшего в СНГ производителя ламинатных и экструзионных туб белорусской компании «ЛеанГрупп». Ключевым потребителем продукции «ЛеанГрупп-Урал» является расположенный в Екатеринбурге завод Unilever (бывшая фабрика «Калина»).
Приходящие и уходящие
У других фабрик, принадлежащих белорусским собственникам на территории России и не попавших в наш список, объемы производства в прошлом году не превышали у каждой 250 млн российских рублей.
Среди них, например, находится запущенная в середине 2020 года в эксплуатацию в Димитровграде в Ульяновской области фабрика «Полесье ДГ». В нее инвестировали владельцы кобринской компании «ПП Полесье» Андрей Гольцман и братья Владимир и Петр Кивака. Димитровградская фабрика стартовала со штатом 40 сотрудников и выпуском конструкторов, машинок, логистических игрушек. Предполагается, что ассортимент будет расти, а штат компании увеличится до 300 человек. Уже первый год ее деятельности принес владельцам «Полесье ДГ» прибыль — около 10 млн российских рублей.
В прошлом году производственным активом в России обзавелись гродненские чулочники братья Валентин и Дмитрий Байко. Владельцы компании «Конте Спа», продажи которой на российском рынке в прошлом году составили почти 5 млрд российских рублей, зарегистрировали фирму «Текса».
Один из самых известных частных фармацевтов Беларуси, совладелец несвижской фабрики «Фармлэнд» Иван Логовой в прошлом году зарегистрировал новое предприятие в особой экономической зоне в Калининградской области. Компания «Плазмаплан», в которой белорусскому бизнесмену принадлежит доля в 50 %, собирается производить лекарственные препараты и медицинские изделия.
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13:40 02/06/2021
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