Турфирмы предлагают клиентам, которые внесли 100% стоимости тура заранее, доплатить еще «топливный сбор». Что говорят в авиакомпании, туроператоры и обычные люди?





Клиент: «На компанию дополнительно вышло почти 500 долларов»





В редакцию обратился Андрей, у которого через неделю вылет в Шарм-эль-Шейх. Несмотря на 100-процентную предоплату, ему нужно доплатить 45 долларов.





— Я купил тур в Египет в начале апреля, когда и внес 100% стоимости тура. А сегодня, 1 июня, за неделю до вылета, турфирма сообщила мне, что за билет «Белавиа» из-за изменений в пути необходимо доплатить по $45 на каждого человека. Нас летит большая компания — 11 человек, это почти 500 долларов доплаты, — возмущается читатель.





— В турфирме пояснили, что такое распоряжение им прислал туроператор Teztour, но при этом они не дали никакой официальной информации и не уточнили, как была рассчитана эта сумма.

Почему за уже купленный билет я должен вносить дополнительные деньги?





Мужчина рассказывает, что звонил в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать, кто установил этот дополнительный сбор.





— Из «Белавиа» меня отправили к туроператору за информацией, там ни о каком своем письме про доплату не в курсе. А в Teztour ссылаются на письмо авиакомпании, но показать его не могут. Что вообще происходит?

Некоторым туристам, купившим путевки, не оставляют выбора. Точнее, выбор есть, но такой себе: доплатить за свой тур или аннулировать его и при этом оплатить затраты турагента.





— У нас в договоре указано, что в случае отмены тура мы должны заплатить штраф. То есть положение, считай, безвыходное.





А потом нам еще вернут стоимость, посчитав ее по меньшему курсу, причем деньги ждать придется неизвестно сколько, — говорит Марина,

Турфирмы: «Вряд ли у кого-то есть желание навариваться. Тут бы сохранить то, что имеешь»

С 29 мая лишний крюк по пути в Турцию стал стоить 40 евро в час, в Египет — 45 долларов. Все эти расходы легли на плечи клиентов, потому что «Белавиа», туроператоры и тем более турагенты в нынешней ситуации такие затраты не потянут.

— До этого мы летели в Турцию час, сейчас — два. В итоге стоимость перелета увеличилась на треть, а билет стал дороже на 45 долларов. А что вы хотите, ведь час полета стоит 100 евро на человека! Очевидно, что это дополнительные затраты, как их покрыть? — объясняет нам источник в туристической отрасли, знакомый с ситуацией.

— Рассчитывала стоимость доплаты «Белавиа» — только у них есть ресурсы, которые позволят понять, сколько стоит полетное время, топливо и все остальное. Далеко не всю сумму затрат оплачивает турист, 40% в лучшем случае. Но объяснить это клиенту сложно: у людей и так туго с доходами, для них доплата — абсолютное зло.

Это форс-мажор, в котором не виновата ни «Белавиа», ни туроператор, ни клиент. Поэтому клиентам предлагается аннулировать поездку или доплатить и лететь. Пока абсолютное большинство клиентов отнеслись с понимаем и доплатили».

В одной из турфирм нам прокомментировали, что люди, у которых вот-вот вылет, от туров не стали отказываться. А те, кто бронировал рейсы на месяц и больше вперед, предпочли аннулировать поездку, опасаясь, что эти доплаты будут для них не последними:

— Скорее всего, стоимость доплаты рассчитали операторы, основываясь на расчетах «Белавиа». Не думаю, что в текущей ситуации у кого-то есть желание навариваться. Тут бы сохранить то, что имеешь.

«Белавиа»: «Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании»

Хотя стоимость чартеров в Египет и Турцию выросла с 29 мая, о доплатах за дополнительный час полета сама «Белавиа» сообщила 1 июня.





«В связи с введенными запретами на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран „Белавиа“ вынуждена изменить маршруты выполнения чартерных рейсов в обход указанных территорий. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов.

Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Арабскую Республику Египет и Турецкую Республику с 29 мая 2021 года. Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Какое сейчас финансовое состояние у «Белавиа»?

С 24 по 31 мая «Белавиа» отменила 281 парный рейс (то есть туда-обратно) в 21 страну. Из них 271 регулярный и 10 чартерных. Всего же компания должна была осуществить 441 парный рейс. То есть за неделю число рейсов снизилось более чем на 60%.

— Это общая статистика, касающаяся и введенных недавно ограничений от ряда стран, и пандемии COVID-19, — рассказали Onliner в пресс-службе перевозчика. Между тем четких цифр о том, сколько компания потеряла за эту неделю, нет.

— Стоимость обслуживания и подготовки одного рейса зависит от многих факторов: модели самолета, количества пассажиров, от того, регулярный рейс или чартерный, места проведения подготовки (в Минске, другом областном городе или в зарубежном аэропорту). Также есть другие нюансы, поэтому точную цифру дать сложно, — отметили в пресс-службе.

За прошлый год у «Белавиа» было 92,077 миллиона рублей убытка. Для сравнения: в 2019-м компания заработала 68,249 миллиона рублей прибыли.

По данным Reuters, долги авиакомпании на конец 2020 года оцениваются в сумму около $400 миллионов. Из них — около $200 миллионов — это лизинговые обязательства. Основной лизингодатель «Белавиа» — это Air Lease Corporation (ALC). Именно она в июле 2018 года получила контракт на поставку пяти Boeing 737 MAX. Сегодня в компании работает около 2000 человек.

Официально: «Белавиа» заявила, что компания не будет просить помощи у государства, но Лукашенко обещал «всяческую поддержку»

Представитель компании «Белавиа» рассказал российскому изданию «Ведомости», что рассчитывает на собственные силы при выходе из сложившейся ситуации.

— Авиакомпания «Белавиа» — это открытое акционерное общество, поэтому рассчитывает в первую очередь на свои силы, — сказали в компании и добавили, что речь про массовое сокращение не идет.

Между тем на совещании по сотрудничеству с Россией Александр Лукашенко заявил, что «Белавиа» «мы в беде не бросим». Он заявил, что прорабатывается открытие новых рейсов в Россию. Компания не только увеличит число полетов в Москву и Санкт-Петербург, но и, возможно, будет летать в другие города России, в том числе и на курорты.

— Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать, что никакого отторжения, несмотря на пандемию (Россия очень опасается этого в негативном развитии, не дай бог), со стороны Путина не было, — сказал Лукашенко.

— Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. И я обещал, что «Белавиа» мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести — поддержать по всем направлениям. Поэтому, министр иностранных дел, министр транспорта, надо организоваться и реализовать наши договоренности как можно раньше, чтобы коллектив «Белавиа» имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что.