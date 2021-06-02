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Беларусь обратиться в ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в запретили белорусским судам летать через свою территорию. Об этом сообщили в департаменте по авиации Минтранса Беларуси.


"Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - цитирует Интерфакс сообщение.

"Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов", - отметили в департаменте.

Введение ограничений, наносящих ущерб белорусской авиакомпании и ее пассажирам, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной международно-правовых обязательств, подчеркнули в Минтрансе.

"С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании "Malaysia Airlines", сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа" возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность", – говорится в сообщении.

"В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - заявили в белорусском Минтрансе.

"Также вызывает в росы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании "Ryanair" FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, из-за санкций, введенных после инцидента с самолетом Ryanair, "Белавиа" отменила полеты по ряду европейских направлений – в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Финляндию, Чехию, Швецию, Украину, Эстонию и др. Рейсы "Белавиа" отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.
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