+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Транснефть» в июне будет качать нефть только на Мозырский НПЗ

Российская нефтетранспортная компания «Транснефть» подтвердила в комментарии РИА «Новости», что получила от добывающих компаний заявки на поставку нефти в Беларусь в июне только в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.



Мы имеем заявки только в отношении Мозырского НПЗ», — сказал топ-менеджер «Транснефти».

Телеграм-канал Neftegam сегодня сообщил, что Минэнерго РФ утвердило график поставки нефти в Беларусь трубопроводным транспортом в объеме 375 тыс. тонн для Мозырского НПЗ и 11 тыс. тонн для «Нафтана».

Поставки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в июне запланированы в объеме 2,9 миллиона тонн, в Китай - на уровне 2,3 миллиона тонн, на НПЗ РФ - 19,4 миллиона тонн, сообщает Рейтер.

Ранее сообщалось, что в мае трубопроводные поставки российской нефти на белорусские НПЗ будут в объеме 608 тыс. тонн. Это вдвое меньше, чем в апреле, подтверждала «Транснефть».

По оценкам экспертов, крупные российские нефтедобывающие компании не станут нарушать санкции США, введенные против «Нафтана». В сложившейся ситуации, скорее всего, будут разрабатываться схемы, когда формальным поставщиком станет какая-то небольшая российская компания, которая будет скупать нефть внутри России и перепродавать на «Нафтан».

Тем временем ОАО «Нафтан» делает заявления о штатной работе и штатной загрузке. По официальным данным, за две недели мая завод переработал 300 тыс. тонн нефти.
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]