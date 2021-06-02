«Транснефть» в июне будет качать нефть только на Мозырский НПЗ
Российская нефтетранспортная компания «Транснефть» подтвердила в комментарии РИА «Новости», что получила от добывающих компаний заявки на поставку нефти в Беларусь в июне только в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Мы имеем заявки только в отношении Мозырского НПЗ», — сказал топ-менеджер «Транснефти».
Телеграм-канал Neftegam сегодня сообщил, что Минэнерго РФ утвердило график поставки нефти в Беларусь трубопроводным транспортом в объеме 375 тыс. тонн для Мозырского НПЗ и 11 тыс. тонн для «Нафтана».
Поставки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в июне запланированы в объеме 2,9 миллиона тонн, в Китай - на уровне 2,3 миллиона тонн, на НПЗ РФ - 19,4 миллиона тонн, сообщает Рейтер.
Ранее сообщалось, что в мае трубопроводные поставки российской нефти на белорусские НПЗ будут в объеме 608 тыс. тонн. Это вдвое меньше, чем в апреле, подтверждала «Транснефть».
По оценкам экспертов, крупные российские нефтедобывающие компании не станут нарушать санкции США, введенные против «Нафтана». В сложившейся ситуации, скорее всего, будут разрабатываться схемы, когда формальным поставщиком станет какая-то небольшая российская компания, которая будет скупать нефть внутри России и перепродавать на «Нафтан».
Тем временем ОАО «Нафтан» делает заявления о штатной работе и штатной загрузке. По официальным данным, за две недели мая завод переработал 300 тыс. тонн нефти.
10:58 02/06/2021
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