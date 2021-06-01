Reuters: ЕС введет санкции в отношении «Белавиа»





Санкции могут затронуть представителей Минтранса и Минобороны, представителей ВВС, высокопоставленного сотрудника минского аэропорта и представителя гражданской авиации. Санкции будут включать заморозку счетов и запрет на въезд в ЕС.





Евросоюз рассматривает введение секторальных санкций, которые могут коснуться продажи облигаций, а также нефтяной и калийной отраслей.





Перед введением экономических санкций ожидается, что до 21 июня ЕС внесет в санкционный список физлиц и две компании, а уже в эту пятницу может достигнуть соглашения о запрете беларусским авиакомпаниям летать и садиться в аэропортах Евросоюза.





Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполняющий рейс из Афин в Вильнюс, неожиданно изменил курс вблизи границы и сел в Минске после сообщения об угрозе взрыва. После приземления были задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.