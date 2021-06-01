Reuters: ЕС введет санкции в отношении «Белавиа»
Евросоюз намерен ввести санкции в отношении авиакомпании «Белавиа» и около десятка представителей авиационных властей Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Санкции могут затронуть представителей Минтранса и Минобороны, представителей ВВС, высокопоставленного сотрудника минского аэропорта и представителя гражданской авиации. Санкции будут включать заморозку счетов и запрет на въезд в ЕС.
Евросоюз рассматривает введение секторальных санкций, которые могут коснуться продажи облигаций, а также нефтяной и калийной отраслей.
Перед введением экономических санкций ожидается, что до 21 июня ЕС внесет в санкционный список физлиц и две компании, а уже в эту пятницу может достигнуть соглашения о запрете беларусским авиакомпаниям летать и садиться в аэропортах Евросоюза.
Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполняющий рейс из Афин в Вильнюс, неожиданно изменил курс вблизи границы и сел в Минске после сообщения об угрозе взрыва. После приземления были задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
10:34 02/06/2021
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