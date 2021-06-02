Санаторный отдых в Беларуси: повысится ли стоимость путевок

Как рассказал представитель Медикал&СПА Резорт «Альфа Радон», цена на отдых в санатории у них пока что такая же, как и в прошлом году.





— На данный момент ничего не менялось, мы работаем по этому прейскуранту уже более года, но с 1 июля у нас будет незначительное повышение цен. Их пересмотрят не только на июль или август, а в целом на ближайший год или два. До 1 июля еще можно забронировать отдых на этот или следующий год по действующим тарифам.





Как пояснили в организации, повышение цен ни с чем не связано. Это обычная практика: прейскурант у них меняется раз в один-два года. И время для пересмотра цен как раз пришло.





Представитель ОАО «Белагроздравница» рассказал, что на весенний период цена у них выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 4–5 %. А на летний увеличится еще до 10 %.





— Это происходит из-за реакции на спрос и на изменение расходной части. Повышение цен, считайте, уже традиция. Если обратите внимание, так происходит всегда и у всех: в межсезонье, как правило, цены ниже, в летний период немного выше, и обычно после августа они опять возвращаются к более низкой планке.





Цена на вторую половину года, ориентировочно с августа по декабрь, уменьшится относительно летнего периода в среднем на 5 %. Как подчеркнули в компании, это все без учета дисконтных и других выгодных программ, которые практикуют все санатории.





Как рассказал генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт» Николай Матюкевич, у них сегодня действуют 12 санаториев.





— Мы постоянно модернизируем их лечебную и материально-техническую базы. И на сегодняшний день в наших здравницах есть все необходимое оснащение не только для медицинского обследования, но и для прохождения лечебных и оздоровительных процедур, а также площадки для занятия спортом и проведения досуга. Особый интерес у отдыхающих вызывают специально разработанные реабилитационные программы для перенесших коронавирусную инфекцию.





При этом проводится взвешенная ценовая политика.





— Например, уровень инфляции за прошлый год составил более 7 %. А цена на путевки в наши санатории поднялась значительно меньше: в зависимости от санатория и оказываемых в нем услуг от 0,7 до 6,8 %. Если в абсолютных цифрах, то стоимость одного дня проживания и лечения в санатории увеличилась на сумму от 40 копеек до чуть более 4 рублей, — подчеркнул Н. Матюкевич.





Это связано с объективным ростом затрат на энергоносители, продукты питания и др.





— Несмотря на все экономические трудности, связанные с пандемией, сохранена 25 %-ная скидка на путевки в санатории системы «Белпрофсоюзкурорта» для членов профсоюза и их несовершеннолетних детей. Кроме того, зачастую дополнительные скидки предоставляются еще и непосредственно по месту работы. Часть затрат может компенсировать наниматель по действующему в организации коллективному договору, часть — профсоюзная организация. Пенсионеры нашей страны и России могут рассчитывать на скидку 10 % от стоимости. А для именинников цена может быть снижена на 3 %, если дата рождения выпадает на время пребывания в санатории. Кроме того, есть бонусы от 5 до 10 % и для постоянных клиентов, которые приобретают путевки два и более раз. При этом определенные скидки суммируются, — отметил Н. Матюкевич.



