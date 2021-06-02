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Сколько будет стоить пересечение границы? Гродненская область вводит местный сбор за пересечение границы с Литвой и Польшей

Гродненская область вводит местный сбор за пересечение границы с Литвой и Польшей с 1 июня.

 Соответствующее решение приняли на заседании областного Совета депутатов. Об этом в эфире телеканала «СТВ» рассказал заместитель начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома Анатолий Ганевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Так, теперь водителям авто, чья допустимая максимальная масса не превышает 5 т, за пересечение белорусско-литовской и белорусско-польской границы надо будет заплатить 1 б. в. — 29 руб.

Отметим, что на размер сбора не влияет количество пассажиров. Оплатить его можно заранее через банк или ЕРИП, а также непосредственно в пунктах пропуска при выезде из страны.

Контролировать уплату сбора будут сотрудники пограничной службы Беларуси. При пересечении границы надо будет предоставить им документ, который подтверждает оплату на бумажном носителе либо в электронном виде.

При этом некоторые категории граждан освобождаются от уплаты сбора при предъявлении соответствующих документов. Например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представители государственных органов Беларуси, которые пересекают границу в целях исполнения служебных обязанностей, граждане, выезжающие за пределы Беларуси для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица, лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторно-курортные учреждения, иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории республики, лица, выезжающие из Беларуси с похорон членов семьи или близких родственников, и другие.

С полным перечнем освобождаемых от уплаты сбора категорий граждан, а также с более подробной информацией о сборе, в том числе реквизитами для его уплаты, можно ознакомиться на сайте Гродненского облисполкома.

Все средства, которые поступят от уплаты сбора, будут направлены на ликвидацию последствий пандемии коронавирусной инфекции.
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