Соответствующее решение приняли на заседании областного Совета депутатов. Об этом в эфире телеканала «СТВ» рассказал заместитель начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома Анатолий Ганевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».













Так, теперь водителям авто, чья допустимая максимальная масса не превышает 5 т, за пересечение белорусско-литовской и белорусско-польской границы надо будет заплатить 1 б. в. — 29 руб.





Отметим, что на размер сбора не влияет количество пассажиров. Оплатить его можно заранее через банк или ЕРИП, а также непосредственно в пунктах пропуска при выезде из страны.





Контролировать уплату сбора будут сотрудники пограничной службы Беларуси. При пересечении границы надо будет предоставить им документ, который подтверждает оплату на бумажном носителе либо в электронном виде.





При этом некоторые категории граждан освобождаются от уплаты сбора при предъявлении соответствующих документов. Например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представители государственных органов Беларуси, которые пересекают границу в целях исполнения служебных обязанностей, граждане, выезжающие за пределы Беларуси для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица, лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторно-курортные учреждения, иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории республики, лица, выезжающие из Беларуси с похорон членов семьи или близких родственников, и другие.





С полным перечнем освобождаемых от уплаты сбора категорий граждан, а также с более подробной информацией о сборе, в том числе реквизитами для его уплаты, можно ознакомиться на сайте Гродненского облисполкома.





Все средства, которые поступят от уплаты сбора, будут направлены на ликвидацию последствий пандемии коронавирусной инфекции.



