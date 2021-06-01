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Фотофакт: в магазины Беларуси вернулись товары Nivea

На полки белорусских магазинов начали возвращаться товары бренда Nivea. Нет, запрет на продажу продукции этого известного производителя пока не сняли. Речь идет об остатках партий, которые сохранились у продавцов. Все товары - со специальными марками, сообщает корреспондент "КП" 1 июня.


Напомним, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли решили, что продавцы могут провести инвентаризацию остатков и оформить инвентаризационную опись. Затем они должны были предоставить эту опись в налоговую и промаркировать остатки специальными контрольными знаками. И уже после маркировки остатки запрещенных товаров можно продавать.

Санкции на полгода в отношении Nivea, а также Skoda и других производителей в Беларуси ввели после того, как они отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Мин
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