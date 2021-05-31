Упс! Китайцы хозяйствуют в Беларуси: гибнет каждый четвертый теленок

Фото 6tv.by носит иллюстративный характер.





В ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел», более 90 процентов акций которого принадлежит ООО «Компания по механизации и строительству Ганьсу-Бел», погиб практически каждый четвертый телёнок — не выжило 22,7 процента приплода.





Посещая в 2019 году эту компанию, начальник торгово-экономического отдела посольства КНР в РБ Чжао Цзюньфан подчеркнула, что ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел» является единственным китайским сельскохозяйственным предприятием в Республике Беларусь и она будет находиться под пристальным вниманием торгово-экономического отдела Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и министерства торговли Китайской Народной Республики.





Директор ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел» Ян Сэнь рассказывает начальнику торгово-экономического отдела посольства КНР в РБ Чжао Цзюньфан о достижениях компании. Фото 2019 года, источник borisov.gov.by









На втором месте после китайской агрокомпании, расположенной в деревне Гливин Борисовского района, оказалось вполне себе отечественное ОАО «БорисовСоюзАгро» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» (11,2 процента).





Третье место в этом непочетном списке заняло ОАО «Птицефабрика Велятичи», мажоритарным акционером которого стало в 2010 году Иностранное общество с ограниченной ответственностью «АФТАБ», созданное группой иранских предпринимателей. В Велятичах падеж молодняка составил девять процентов.





Впервые информация о росте падеже телят в Борисовском районе сначала появилась 12 мая на сайте Генпрокуратуры. Как выяснилось, по состоянию на 1 мая в Борисовском районе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом падеж молодняка увеличился на 94 голов.





Основными причинами происшедшего в прокуратуре назвали не выполнение условий кормления и содержания животных.





По словам Галины Давидович, недавно назначенной на должность заместителя председателя Борисовского райисполкома — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, причинами падежа на Борисовщине стали бесхозяйственность, отсутствие контроля и человеческий фактор.





Интересно, что Давидович, общаясь с журналистом местной районки, отметила невыс ий уровень зарплат, сложившийся на сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района:





—За падеж молодняка ответственны все: от руководителя хозяйства, зоотехника, ветврача до простой телятницы, — замечает Галина Давидович. — И каждый теперь расплачивается за это своим рублем. И выплаты, скажу вам, довольно ощутимые, особенно если учитывать уровень доходов сельских тружеников.





Напомним, среднемесячная зарплата в промышленном Борисовском районе была меньше, чем в соседнем Крупском, где крупных промышленных предприятий нет, пишет ex-press.by.







