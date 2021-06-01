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С начала года в Беларуси в 15-й раз дорожает автомобильное топливо

Это уже 15-е подорожание топлива за текущий год : как и раньше, цены поднимутся на белорусских АЗС на 1 копейку.



Автомобильное топливо подорожает в Беларуси со среды 2 июня, сообщил во вторник концерн "Белнефтехим", пишет Sputnik. 

Так, новые цены на белорусских АЗС будет выглядеть следующим образом:

- литр бензина АИ-92-К5-Евро – 1,85 рубля
- АИ-95-К5-Евро – 1,95 рубля
- АИ-98-К5-Евро – 2,17 рубля
- Дизельное топливо – 1,95 рубля

"В мае 2021 года продолжается восходящий тренд мировых котировок нефти до 68,7 доллара США за баррель. За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4% (к уровню января 2021 года), цены на моторное топливо – на 7,6%", – сказали в концерне.

Там также отметили, что в сопредельных странах тоже растут цены на топливо в Прибалтике – на 13–18%, в Польше – на 16%, в Украине – на 10–15%.

В "Белнефтехиме" сообщили, что с учетом этого, а также экономического состояния белорусских НПЗ принято решение о продолжении ценовой стратегии по еженедельному изменению цен на копейку.

Отметим, что это уже 15-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 12 мая, до этого - 4 мая, 27 апреля, 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.
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