Очередную схему контрабанды беларуских сигарет выявили в России

На таможенном посту МАПП Бурачки водитель грузового транспортного средства представил товаросопроводительные документы на перемещаемый товар из Литовской Республики в Афганистан.





Таможенный досмотр, проведенный в отношении товарной партии, показал соответствие фактического товара заявленному в товаросопроводительных документах. В транспортном средстве находилось более миллиона пачек сигарет марки «NZ GOLD COMPACT», произведенных в Республике Беларусь, общим весом 17 490 кг.





- При анализе документов сотрудники таможни обнаружили признаки фальсификации. Провели проверку документации и выявили, что указанная в контракте организация не имеет отношения к перевозке, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Все документы, представленные в таможенный орган, содержащие реквизиты и подпись директора оказались фальсифицированы.





По факту незаконного перемещения сигарет и предоставления при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита недостоверных сведений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).