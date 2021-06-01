250 тысяч пачек сигарет гродненской табачной фабрики, передает Это произошло 10 сентября 2020 года, а стало известно сейчас, когда белорусский водитель пытался обжаловать в суде конфискацию Украиной полуприцепа, в котором он перевозилпередает Свабода





Грузовик и прицеп принадлежат частному транспортному унитарному предприятию "ФонТрак", зарегистрированному в Минске в марте 2014 года. Компания занимается перевозками в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Каргазстан, Латвию, Литву, Молдову, Монголию, Польшу, Россию, Словению, Словакию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и Эстонию.





В автопарке компании, согласно открытым источникам, до 5 автомобилей. Чтобы получать разрешения Ассоциации "БАМАП" на международные перевозки, компания получила гарантии БНБ-банка. Они действуют до 2023 года.





Что известно о грузе

Согласно решению Черниговского апелляционного суда, в Клайпеде белорусский грузовик с полуприцепом были загружен 21,6 тысячи килограммов минеральных удобрений YaraMila. Продукция была расфасована в мягкие контейнеры по 600 килограммов. Груз был проверен и запечатан таможенным органом Литвы.





Далее грузовик пересек литовско-белорусскую границу, а выехав из таможенного поста «Каменный Лог» водитель остановился якобы на отдых и простоял около 12 часов. Больше в дороге он нигде не останавливался.





На территории украинского таможенного поста "Новые Яриловичи" таможенники обратили внимание на поврежденный металлопластиковый трос, который вел до самой пломбы. Поэтому и отправили груз на детальную проверку, в ходе которой выяснилось, что удобрений на 6 600 килограммов меньше, чем заявлено в документах, а в полуприцепе в тайнике нашли 500 коробок с сигаретами, всего 250 тысяч пачек с акцизными марками Беларуси.





В Украине их оценили в 7,525 миллиона гривен (примерно 275 тысяч долларов в эквиваленте). На эту же сумму суд и оштрафовал белорусского водителя, а также конфисковал сигареты и полуприцеп. Удобрение и грузовой автомобиль суд постановил передать компании-собственнице.





"Водитель - не контрабандист"

В марте этого года водитель, а не компания-перевозчик, решил обжаловать решение суда первой инстанции, чтобы вернуть полуприцеп и снять с себя виновность. Для подготовки апелляционной жалобы и представления интересов водителя в суде наняли украинского адвоката. Апелляцию рассматривали в конце мая.





Во время заседания адвокат пытался убедить суд, что водитель перевозил "товар" не припрятано (в прицепе не было тайника), а суд и таможенники не имеют доказательств, что именно водитель испортил трос пломбы и причастен к загрузке сигарет в грузовик.





Суд не принял во внимание эти доводы адвоката. По словам судьи, объяснения самого водителя свидетельствуют о том, что к его грузовику никто другой не имел доступа, а сам прицеп загружался в Литве и был там опломбирован. В прицепе же нашли сигареты, которые имели акцизные марки Беларуси, что исключает возможность их вывоза из Беларуси в Литву, потом из Литвы в Беларусь и оттуда в Украину.





Суд также счел ложными объяснения водителя, что во время его длительного отдыха подакцизный товар могли загрузить незнакомые лица.





"Неизвестные лица, как пытается убедить нарушитель, не могли загрузить такое количество товара в первый же автомобиль, который им попался на дороге, поскольку для погрузки такого количества коробок с сигаретами нужно было время и возможность доставить их к месту погрузки", — отмечается в решении Апелляционного суда.





"Учитывая время, которое потребовалось на подготовку тайника и погрузку 500 коробок с сигаретами, суд приходит к выводу, что водитель был проинформирован и о повреждении пломбы, и о загрузке сигарет, и он сознательно нарушал таможенные правила. Более того, водитель, определенное время занимающийся перевозкой грузов, ориентируется в загруженности управляемого им транспортного средства. Существенную смену веса он бы обязательно заметил", – констатировал суд.





В результате водитель должен выплатить 7,525 миллиона гривен штрафа, компенсировать 53,244 тысячи гривен украинской таможне за хранение конфискованного товара, а также 420 гривен судебного сбора. Всего почти 300 тысяч долларов в эквиваленте.





В решении суда фамилия водителя не указывается в целях защиты личной информации.





Согласно государственной статистической службе Украины, Беларусь не осуществляет в Украину поставок табака и его заменителей.





Но 2020 год стал рекордным по объемам табачной белорусской контрабанды в Украину. В прошлом году украинские пограничники предотвратили незаконный ввоз на территорию Украины 1,9 миллиона пачек сигарет из Беларуси. Наибольшими партиями контрабанду перевозили в грузовиках, поэтому этот транспорт стали проверять наиболее пристально.





Пограничники говорят, что часть задержанного табака контрабандисты планировали реализовать в Украине, а остальное везли транзитом в страны Европейского союза.