Эксперимент: белорусские банки будут продавать и покупать токены
Белорусским банкам хотят разрешить с января 2022 года совершать операции с токенами. Соответствующий проект указа (есть в распоряжении dev.by) разработал Нацбанк.
Такой эксперимент планировалось провести уже в этом году, но в итоге все перенесли на следующий год.
По информации Нацбанка, потребовалось внести корректировки в Декрет № 8 в связи с изменениями с законодательство, которые касаются предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
В соответствии с проектом указа банки смогут создавать, размещать, приобретать, отчуждать и хранить собственные токены, а также токены других банков и юрлиц. Сделки с токенами банки смогут совершать через резидентов ПВТ — операторов криптоплатформ. Эксперимент планируется провести в течение трех лет — с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года.
За время проведения эксперимента планируется оценить:
условия и возможности привлечения банками денежных средств (в первую очередь дистанционно от нерезидентов) через размещение собственных токенов (проведения ICO);
риски при проведении операций с токенами;
влияние таких операций на финансовую стабильность и эффективность мер денежно-кредитной политики.
Совершать операции с токенами в рамках эксперимента планируется разрешить 12 банкам. По информации dev.by, все подтвердили своё согласие участвовать в эксперименте:
Беларусбанк
Белагропромбанк
БПС-Сбербанк
Банк «Дабрабыт»
Белгазпромбанк
БелВЭБ
БТА Банк
БСБ Банк
Банк «Решение»
РРБ-Банк
БНБ-Банк
Паритетбанк
До 3 июня банки должны предоставить Ассоциации белорусских банков замечания и предложения по проекту указа.
На сегодня из белорусских банков право выпускать токены и проводить ICO есть только у Банка БелВЭБ. Он является оператором инвестиционной платформы Finstore.by, которая заработала в 2019 году. За первый год работы инвестплатформа Finstore.by продала токены белорусских компаний на 9,3+ миллиона долларов.
13:40 01/06/2021
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