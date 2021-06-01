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"Правильной дорогой идете, товарищи" За четыре месяца дефицит госбюджета вырос на 2 млрд!

Министерство финансов Беларуси в очередной раз в этом году уточнило запланированный дефицит госбюджета страны на этот год.

Изначально дефицит госбюджета на 2021 год, который был утвержден Палатой Представителей, составлял 4,047 млрд рублей, пишет Телеграф.

Уже в январе запланированный дефицит был уточнен и увеличен до 5,610 млрд рублей за счет спасения БМЗ.

Теперь же, согласно уточненным планам Минфина за январь-апрель он и вовсе уже составляет 6,039 млрд рублей.

Таким образом, за четыре месяца дефицит ргосбюджета Беларуси был увеличен практически на 2 млрд рублей, или в 1,5 раза.

«Вопреки прогнозистам из западных агентств»

26 мая премьер-министр Роман Головченко, выступая перед депутатами, заявил, что «вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп».

По его словам, за четыре месяца ВВП вырос на 2,5%, промышленное производство — на 11% при минимальном уровне складских запасов. Высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли — более 800 млн долларов. У предприятий реального сектора экономики чистая прибыль превысила Br3,3 млрд против чистых убытков в первом квартале прошлого года. У убыточных предприятий общая сумма их убытка сократилась более чем в 10 раз, передает БелТА.

Также премьер утверждает, что выполняются все социальные задачи государства. Так, доходы населения в реальном выражении выросли почти на 3%, зарплата — на 6%, пенсии — на 2,7%. Не допущено роста безработицы и растет занятость.
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