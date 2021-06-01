Что это было в мае и продолжит ли дальше дешеветь беларуский рубль?

Курсовое движение вдруг резко развернулось в сторону ослабления белорусской валюты и роста курсов иностранных валют, пишет Инфобанк

Особенно сильно валюты подорожали 27-28 мая, что связно с известной ситуацией с принудительной посадкой самолёта и неожиданно решительной реакцией цивилизованных стран с угрозой усиления санкций, и многие побежали скупать валюту.





Такая перемена направления обрадовало уже держателей долларов и евро и обладателей валютных депозитов, которые до этого несли существенные потери из-за удешевления этих главных мировых валют. Резкий «взлёт» курсов – это их надежда, что, наконец, укрепление белорусского рубля закончилось, и теперь он будет в основном слабеть – «лёд тронулся».





На этот момент так примерно все это и выглядит, если смотреть на график динамики курсов иностранных валют в Беларуси.





До инцидента с самолетом, то есть почти весь май, белорусский рубль «крепко стоял на ногах», «опираясь» на российского «брата», укрепляясь при этом к основным мировым валютам, причем особенно сильно – к доллару, который все это время дешевел на мировых рынках.





А курс российского рубля изменялся очень слабо, незначительно колеблясь вокруг курса начала месяца. То есть в мае была сильная «привязка» белорусского рубля к российскому рублю. А последний – все время дорожал.





«Курсовой взлёт» привел даже к тому, что валютная корзина стала дороже по итогам месяца. Однако доллар и евро упали за 25 дней мая настолько сильно, что скачок их курсов в конце месяца не вывел эти валюты в группу валют, подорожавших в Беларуси по итогам мая.





Тем не менее, удешевление доллара в мае оказалось вдвое меньше, чем в апреле, а евро подешевел очень слабо.





Рост курса российского рубля за календарный месяц стал вторым по счету и по величине в этом году. То же – и по стоимости валютной корзины.

За май 2021 года по итогам валютных торгов на БВФБ:





доллар – подешевел на 1,05% (-12,6% годовых)

евро – подешевел на 0,25% (-3,0% годовых)

рубль РФ – подорожал на 1,11% (+13,3% годовых)

валютная корзина – подорожала на 0,19% (+2,2% годовых





Май из-за инцидента с самолетом стал месяцем незначительного ослабления BYN-рубля – если судить по валютной корзине. Но поскольку личную бухгалтерию и учет активов и доходов белорусы традиционно ведут в долларах, то правильнее все же сказать, что белорусский рубль в мае укрепился – доллар в Беларуси заметно подешевел.





Но относительно начала года белорусский рубль укрепился «по всем фронтам»: за период с конца 2020 года по конец мая 2021 года (за 151 день):





доллар – подешевел на 1,79% (-4,32% годовых)

евро – подешевел на 2,51% (-6,07% годовых)

рубль РФ – подешевел на 0,94% (-2,27% годовых)

валютная корзина – подешевела на 1,51% (-3,65% годовых).





Сейчас главный вопрос – продолжит ли белорусский рубль дешеветь? Или этот курсовой взлёт – не «лёд тронулся», как 27-28 мая многие решили, а всего лишь «всплеск на воде» от инцидента с самолетом, от которого вскоре не останется и следа, и курсовая стабильность продолжится? Например, в последний день мая доллар уже подешевел на 1 копейку.





Курсовой стабильности ближайшего времени будет способствовать выделение последнего транша $500 млн (в российской валюте) в конце июня из обещанной Россией в прошлом году кредитной линии в $1,5 млрд.





Первый транш был переведен в октябре: $500 млн по линии ЕФСР. Второй, $500 млн в эквиваленте (первый транш по линии межгосударственного кредитования) – в декабре.





Июнь можно продержаться за счет ЗВР, а дальше один-два месяца – за счет этого кредита. Если, конечно, ослабление BYN-рубля не входит в планы властей после излишнего апрельского укрепления.





Но эти два месяца пройдут, и что делать дальше – сложно представить. Ведь разговоров об очередной кредитной линии от России (а больше неоткуда) даже не ведется, погашение внешних долгов в этом году намного больше, чем плюсовое сальдо внешней торговли. И даже прибавив этот кредит: долги исчисляются миллиардами долларов, часть которых перед Россией.





И самое главное – уже скоро вводятся очередные санкции к Беларуси. И не известно, насколько они будут разрушительными для экономики: заденут ли нефтяной и калийный экспорт? И насколько сильно Россия будет поддерживать «союзника».





Но одно сказать можно уже точно: BYN-рубль будет зависеть не от экономического результата, а полностью – от тех внешних факторов, на которые белорусские власти никак не могут повлиять: от решительности Запада и условий поддержки Россией.





На таком фоне девальвационные ожидания снизиться не могут. И к тому же никто не гарантирует, что сегодняшние власти Беларуси не повторят подобных «инцидентов», что точно усилит санкционное давление на внешний сектор экономики. Это значит, что спокойствие на валютном рынке если и будет, то краткосрочное – пока не закончится «проедание» кредита.