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Назвать блокчейн «Ethereum» Бутерина вдохновила теория эфира

Название блокчейна «Ethereum», созданного Виталиком Бутериным, связано с одной устаревшей научной теорией.

Об этом в своей книге рассказала бывшая журналистка Bloomberg и основательница новостного ресурса The Defiant о децентрализованных финансах Камилла Руссо.

 

Бутерин подбирал название во время работы над блокчейном в 2013 году. В поисках чего-то вдохновляющего он наткнулся в Википедии на слово «ether». Оно напомнило Бутерину о книге, которую он читал в детстве, пишет dev.by

Термин «эфир» имеет достаточно долгую историю. Учёные 19 века называли эфиром нечто, что заполняет пространство и служит средой для распространения электромагнитного излучения. Они считали, что эфир невесом, прозрачен, лишён трения, не поддаётся обнаружению химическими или физическими методами и пронизывает всю материю и пространство. Позже эту концепцию вытеснила теория относительности Альберта Эйнштейна.

«Виталик хотел, чтобы его платформа стала основополагающей и незаметной средой для каждого приложения — именно так понимали эфир средневековые учёные. Кроме того, слово хорошо звучало», — пишет Руссо в книге The Infinite Machine («Бесконечная машина»), которая вышла в 2020 году.
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