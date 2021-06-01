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Лукашенко назвал национальный приоритет Беларуси: привет тем, кого посадили или вынудили уехать из страны

С 1 по 4 июня в Минске проходит ХХVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021». Приветствие участникам и гостям форума направил Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.


В своем приветствии Лукашенко подчеркнул, что высокие технологии в современном мире являются важной движущей силой развития экономики и улучшения качества жизни. И далее назвал национальный приоритет Беларуси.

- Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси, - заявил он.

Отдельно говоря о форуме ТИБО, заметил, что это отличная площадка, где развиваются информационно-коммуникационные технологий, есть предпосылки к эффективному сотрудничеству деятелей науки и бизнесменов.

- Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего, - пояснил Лукашенко, обращаясь к гостям и участникам форума.

Зарубежных гостей «ТИБО-2021» Александр Лукашенко поблагодарил за проявление профессионального интереса и доверия к Беларуси «в это непростое для всего мира время». Резюмируя, он выразил уверенность укрепление международного партнерства в IT-отрасли, которому поспособствует активная работа представителей Евразийской экономической комиссии, государств - членов ЕАЭС, СНГ и других международных объединений.

В конце обращения Лукашенко пожелал участникам форума, успешной работы и новых выгодных контрактов на выставке.
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