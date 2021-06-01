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Польша намерена еще больше упростить трудоустройство белорусов

В Польше выступили за упрощение трудоустройства иностранцев, в частности, белорусов и украинцев.



Польша намерена еще больше упростить трудоустройство белорусов
«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно по профессиям, где нам не хватает рабочей силы», — сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, сообщает Dziennik.pl.

В планах сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить число формальностей. Также процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек заметила, что иностранные работники пользуются большим спросом у предпринимателей, при этом работодатели очень позитивно оценивают сотрудников из Беларуси и Украины.
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