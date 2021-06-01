Белорусская авиакомпания "Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу. Полеты открыли практически сразу же после того, как президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании новых маршрутов для национального авиаперевозчика Беларуси в российские города.





Ряд стран ЕС и Украина закрыли воздушное пространство для "Белавиа", часть ее авиапарка самолетов простаивает. Sputnik выяснил у экспертов, сможет ли в этой ситуации Минск заручиться поддержкой Москвы, и реально ли авиакомпании выйти на межрегиональные рейсы в России и в других странах ЕАЭС.

Минимальная прибыль вместо простоя

Рейсы "Белавиа" можно переориентировать на маршруты внутри России, считает заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов.





Флот национального перевозчика по меркам Восточной и Центральной Европы довольно крупный. Он насчитывает 29 воздушных судов: пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200.





На данный момент авиакомпании пришлось приостановить рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград, Белград, Будапешт, Кишинев, Таллинн. Минск был удобным пересадочным хабом для россиян, которые направлялись в Европу. Но сейчас парк перевозчика частично простаивает.





"Поддержать экономическую стабильность "Белавиа" можно запуском пассажирских и грузовых рейсов в регионах России и других стран СНГ. Тем более, сейчас лето, сезон отпусков, будут востребованы перевозки в курортные зоны", – подчеркнул Попов.





По его словам, таким образом должна возрасти частота полетов, а стоимость авиабилетов снизится.





"Можно открыть рейсы не только в Сочи, Анапу и Краснодар, но и, например, в Иркутск, Владивосток и Камчатку. Да, это далеко и дороговато. Но лучше пускай "Белавиа" будет получать минимальную прибыль, чем самолеты будут на земле", – предложил эксперт.

О перенаправлении самолетов "Белавиа" на Восток также недавно заявлял заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.





"Актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, актуальное направление – Байкал, в конце концов Алтай. Есть масса прекрасных уголков России, которые надо развивать белорусам с точки зрения туристического направления", – сказал Снопков.

"Белавиа" спасут корпоративные перелеты

Из-за карантинных ограничений у самих российских авиаперевозчиков проблема с маршрутной сетью, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.





"Весь объем предложений авиакомпаний РФ максимально направлен на внутрироссийские направления", – отмечает специалист.





По его мнению, белорусские борты можно задействовать в корпоративных авиаперевозках.





"Есть сегменты бизнеса, где можно договориться. Корпоративные перевозки, например, перевозки спортивных команд или какие-то другие проекты. Там конкуренция тоже присутствует, но уже многое зависит от конкретных договоренностей менеджмента компаний", – предлагает эксперт.

Он добавил, что вполне возможно, нынешняя ситуация подтолкнет членов Евразийского экономического союза к либерализации воздушного пространства, к увеличению коммерческих возможностей своих авиаперевозчиков.





"В Армении несколько национальных авиакомпаний обанкротились. Возможно, перспективы для "Белавиа" на этом рынке были бы интересны и самому Еревану", – считает Пантелеев.





В международной практике нередки случаи, когда авиакомпании из одних стран запускали внутренние рейсы в других государствах. Например, венгерская Wizz Air совершала региональные полеты по Украине (организовав дочернюю компанию Wizz Air Ukraine), а также в другие страны Европы из украинских городов. Кстати, до пандемии венгерский лоукостер собирался открывать маршрут Ереван – Ларнака.





Еще один яркий пример – перелеты национальных перевозчиков внутри Евросоюза. Однако, предупреждает Пантелеев, при таком сценарии есть вероятность, что некоторые авиакомпании могут вытеснить с рынка из-за усилившейся конкуренции.





Сейчас Россия – самое массовое направление для "Белавиа". В Москву можно прилететь в два аэропорта: "Домодедово" и "Жуковский". Выпадает воздушная связь с Калининградом из-за транзита через Литву. Остается еще семь городов – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Уфа и Самара.



