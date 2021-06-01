+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Восток! Сможет ли "Белавиа" выйти на перевозки внутри России и ЕАЭС

Sputnik выяснил у экспертов, сможет ли в этой ситуации Минск заручиться поддержкой Москвы, и реально ли авиакомпании выйти на межрегиональные рейсы в России и в других странах ЕАЭС.

На Восток! Сможет ли "Белавиа" выйти на перевозки внутри России и ЕАЭС
 Белорусская авиакомпания "Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу. Полеты открыли практически сразу же после того, как президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании новых маршрутов для национального авиаперевозчика Беларуси в российские города.

Ряд стран ЕС и Украина закрыли воздушное пространство для "Белавиа", часть ее авиапарка самолетов простаивает. Sputnik выяснил у экспертов, сможет ли в этой ситуации Минск заручиться поддержкой Москвы, и реально ли авиакомпании выйти на межрегиональные рейсы в России и в других странах ЕАЭС.

Минимальная прибыль вместо простоя

Рейсы "Белавиа" можно переориентировать на маршруты внутри России, считает заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов.

Флот национального перевозчика по меркам Восточной и Центральной Европы довольно крупный. Он насчитывает 29 воздушных судов: пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200.

На данный момент авиакомпании пришлось приостановить рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград, Белград, Будапешт, Кишинев, Таллинн. Минск был удобным пересадочным хабом для россиян, которые направлялись в Европу. Но сейчас парк перевозчика частично простаивает.

"Поддержать экономическую стабильность "Белавиа" можно запуском пассажирских и грузовых рейсов в регионах России и других стран СНГ. Тем более, сейчас лето, сезон отпусков, будут востребованы перевозки в курортные зоны", – подчеркнул Попов.

По его словам, таким образом должна возрасти частота полетов, а стоимость авиабилетов снизится.

"Можно открыть рейсы не только в Сочи, Анапу и Краснодар, но и, например, в Иркутск, Владивосток и Камчатку. Да, это далеко и дороговато. Но лучше пускай "Белавиа" будет получать минимальную прибыль, чем самолеты будут на земле", – предложил эксперт.
О перенаправлении самолетов "Белавиа" на Восток также недавно заявлял заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

"Актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, актуальное направление – Байкал, в конце концов Алтай. Есть масса прекрасных уголков России, которые надо развивать белорусам с точки зрения туристического направления", – сказал Снопков.

"Белавиа" спасут корпоративные перелеты

Из-за карантинных ограничений у самих российских авиаперевозчиков проблема с маршрутной сетью, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Весь объем предложений авиакомпаний РФ максимально направлен на внутрироссийские направления", – отмечает специалист.

По его мнению, белорусские борты можно задействовать в корпоративных авиаперевозках.

"Есть сегменты бизнеса, где можно договориться. Корпоративные перевозки, например, перевозки спортивных команд или какие-то другие проекты. Там конкуренция тоже присутствует, но уже многое зависит от конкретных договоренностей менеджмента компаний", – предлагает эксперт.
Он добавил, что вполне возможно, нынешняя ситуация подтолкнет членов Евразийского экономического союза к либерализации воздушного пространства, к увеличению коммерческих возможностей своих авиаперевозчиков.

"В Армении несколько национальных авиакомпаний обанкротились. Возможно, перспективы для "Белавиа" на этом рынке были бы интересны и самому Еревану", – считает Пантелеев.

В международной практике нередки случаи, когда авиакомпании из одних стран запускали внутренние рейсы в других государствах. Например, венгерская Wizz Air совершала региональные полеты по Украине (организовав дочернюю компанию Wizz Air Ukraine), а также в другие страны Европы из украинских городов. Кстати, до пандемии венгерский лоукостер собирался открывать маршрут Ереван – Ларнака.

Еще один яркий пример – перелеты национальных перевозчиков внутри Евросоюза. Однако, предупреждает Пантелеев, при таком сценарии есть вероятность, что некоторые авиакомпании могут вытеснить с рынка из-за усилившейся конкуренции.

Сейчас Россия – самое массовое направление для "Белавиа". В Москву можно прилететь в два аэропорта: "Домодедово" и "Жуковский". Выпадает воздушная связь с Калининградом из-за транзита через Литву. Остается еще семь городов – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Уфа и Самара.
Мария Науменко
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]