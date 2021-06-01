К такому выводу пришел в исследовании «Сколько может получить правительство Беларуси, если продаст Топ-20 своих госпредприятий» старший юрист отдела консультационных услуг по оценке компании Duff and Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич. Работа была опубликована CASE Belarus.





Экономист собрал данные о выручке и чистой прибыли 20 крупнейших госкорпораций и 4 государственных банков на 2019 финансовый год. Исследователь признал, что список не является исчерпывающим, так как некоторые из крупных белорусских госпредприятий, такие как «Белоруснефть», а также государственные электроэнергетические компании (например, «Минскэнерго») не публикуют общедоступной отчетности, пишет thinktanks.by





Еще одно ограничение исследования заключается в том, что только около половины государственных корпораций публикуют свои счета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.





В оставшихся случаях автору пришлось полагаться на отчеты, сделанные в соответствии с белорусскими бухгалтерскими стандартами, которые часто неточно могут отражать реальную базовую прибыльность.

Как McDonald‘s и Marriott

Общая выручка 20 государственных белорусских корпораций и 4 государственных банка в 2019 году составила 20,7 млрд долларов. Если бы они были единым предприятием, то данная фирма занимала бы примерно 150–160 место в списке Fortune 500 крупнейших компании США и была бы сопоставима по размеру с такими компаниями, как McDonald‘s и Marriott.





Примечательно, что всего на три компании, две крупнейшие нефтяные компании (Мозырский НПЗ и «Нафтан») и «Беларуськалий», приходится около половины всей выручки. В то же время, чистая прибыль всех прибыльных компании в списке составляла всего 1,1 млрд долларов, из которых на «Беларуськалий» приходилось 40%.





Кроме того, на четыре компании («Беларуськалий», два НПЗ и «Беларусбанк» приходилось более 80% от всей чистой прибыли.





Исследователь обратил внимание, что белорусское машиностроение, которое часто используется для создания имиджа белорусского госсектора, зачастую либо малорентабельно, либо убыточно.

Оценка

Для оценки стоимости портфеля крупнейших белорусских госпредприятий использовалась специальная формула.





Предположив возврат компаний в 2021 году к докризисной рентабельности, исследователь получил приблизительную оценку общей рыночной стоимости крупнейших белорусских госпредприятий на уровне около 9 миллиардов долларов.





«Крайне маловероятно что правительство устроит продажу мажоритарного пакета самых прибыльных компаний из списка (Мозырского НПЗ, «Нафтана», «Беларуськалия» и Беларусбанка).





Кроме того, около 40% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской компании (Славнефть). Как отмечалось ранее, эти компании составляют 80% всех доходов крупнейших белорусских госпредприятий. Следовательно, реалистичную выручку в случае приватизации следует сократить как минимум на 40% - что приводит нас к оценке поступлений от приватизации на сумму около 5 миллиардов долларов», - говорится в исследовании.





Автор признает, что этот подход очень упрощен и не учитывает ряд факторов, которые, безусловно, могут влиять на оценку крупнейших предприятий Беларуси в случае их продажи.





Однако Максим Адаскевич полагает, что факторов, которые способны понизить оценку предприятий намного перевешивают факторы, способные ее повысить.





«Поэтому я считают 5 млрд долларов, вероятно, потолком для суммы возможной выручки от продажи, даже в случае масштабной приватизации», - отметил экономист.





Вероятнее же всего, на его взгляд, даже если белорусские власти по какой-то причине согласятся на массовую приватизацию, выручка, вероятно, будет меньше 5 миллиардов долларов.

Вопрос текущей целесообразности

«Этой суммы хватило бы правительству, чтобы покрыть прогнозируемый бюджет дефицит около 2 миллиардов долларов и совершить выплаты по внешнему долгу, составляющие около 3 миллиардов долларов без списания иностранной валюты из ЗВР или привлечение дополнительного финансирования», - полагает исследователь.





По его словам, это конечно, значительно уменьшит нагрузку на государственные финансы. Однако облегчение для белоруской экономики будет длиться не более, чем пару лет. И такой стимул будет недостаточным для белорусских властей, чтобы инициировать крупномасштабную приватизацию (помимо нескольких отдельных сделок, как это было в 2000-х и 2010-х годах).





На взгляд экономиста, политическое и идеологическое значение контроля над крупнейшими госпредприятиями, скорее всего, перевешивают любые краткосрочные или среднесрочные денежные выгода от их продажи.





Таким образом исследователь приходит к выводу, что любая значительная приватизация скорее всего, придет только после смены системы политического принятия решений в Беларуси.



