











Ряд британских компаний, которые ведут бизнес в Беларуси, попали под беспрецедентное давление, в том числе со стороны белорусской диаспоры. Некоторые из компаний, в том числе Rolls-Royce и British American Tobacco уже готовы пересмотреть свое отношение к ситуации в Беларуси, пишет НН.





После истории с принудительной посадкой 23 мая в аэропорту «Минск-2» самолета компании Ryanair и задержания двух пассажиров, журналиста Романа Протасевича и его девушки, британские активисты усилили давление на собственников белорусских бондов на Лондонской фондовой бирже. Некоторые британские компании отреагировали еще и на ряд случаев предполагаемого нарушения прав на белорусских государственных предприятиях. Это права на свободу собраний, забастовку и создание независимых профсоюзов, пишет Guardian.





Среди таких компаний — Rolls-Royce, один из поставщиков белорусского концерна БелАЗ. Представители Rolls-Royce сообщили, что компания анализирует отношения ее немецкого бренда Power Systems с БелАЗом. В зависимости от результатов расследования компания готова пересмотреть существующее и возможное в будущем сотрудничество с белорусским концерном. Как свидетельствуют британцы, они также поддерживают все вводимые санкции.





Протесты проходят и возле здания компании British American Tobacco, которая сотрудничает с гродненской табачной фабрикой «Неман», где выпускаются сигареты по лицензии британской корпорации.





Представитель British American Tobacco подтвердил готовность принять дополнительные меры с целью защиты прав белорусских рабочих. Так, белорусское подразделение корпорации в этом году пройдет усиленную комплексную проверку по вопросу защиты прав человека. Что касается фабрики «Неман», на ее территории пройдет проверка условий труда с привлечением независимого аудитора.





Представитель объединения белорусов в Великобритании, участвующий в кампании влияния на британские предприятия, сообщил Guardian, что они обратят внимание и на другие случаи сотрудничества британских компаний с белорусскими госпредприятиями. Но, по словам активиста, британские компании не слишком обращают внимание на ситуацию в Беларуси, им ближе позиция «зарабатывай, пока можешь».



