+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусы и кризис: как живет и сколько зарабатывает долларовый миллионер из Минска

Наш собеседник сейчас живет на два дома – сам в Минске, семья – в США. Антону 33 года, он родился в столице Беларуси, и карьеру начал, учась на инженерной специальности.

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Заработок студента – тысяча долларов за выходные

– На втором курсе, я озаботился поисками работы и устроился в компанию, занимающуюся утеплением зданий и установкой промышленного оборудования. В мои обязанности входило оформление чертежей и документации согласованных проектов в соответствии с нормативами – разумеется, в цифровом виде. Никакой речи о приобретении лицензии на ПО не могло идти. Вся разработка происходила на собственном ноутбуке. Документацию корректировала старший инженер, я исправлял замечания. На всей документации разработчиком значилась она, пишет Myfin.by.

Работа нравилась: свободный график, не мешавший занятиям, отсутствие задержек по зарплате, возможность получить опыт у профессионалов.
К тому же юридическая ответственность, в случае каких-либо инцидентов (что-то упадет, кого-то убьет), полностью лежала на начальстве, а не на мне лично.

Еще один плюс – начальница подгоняла нерегулярные халтуры, за выходные можно было заработать $500-1000, на документации также значилась ее фамилия.

В Америку – не по Green Card


Как вы попали в Штаты?

– Сначала студентом: на втором курсе, без особой надежды, я подал заявку на университетскую программу по прохождению обучения программы 3-го курса в США. В тот год заявления подали только я и еще одна девушка, мы оба прошли. Третий курс я провел в Иллинойсе, учась по специальности. Программа полностью покрывала все затраты, к тому же выделялась сумма на личные нужды. Я платил лишь за проживание в кампусе – 200 долларов.

Виза позволяла работать только в университете, – я выбрал газету, где в мои обязанности входило написание в месяц одного листа текста формата А4 – по новостям в области моей специальности.

Переводил гугл-переводчиком, редактор исправлял мои ошибки, платили столько же, сколько на минской работе.
Также я продолжал сотрудничество со своей бывшей начальницей. По возвращении в Минск, параллельно с учебой и работой, я озаботился поиском работы в Штатах. Искал онлайн, ходил на курсы продвинутого уровня английского, заканчивал университет. По окончании работал из Минска, ожидая получения рабочей визы от работодателя. В этот период моя зарплата росла – от $45 тысяч до примерно $60 тысяч чистыми в год.

Бонус на переезд – $15 тысяч


Эти деньги позволяют жить в Беларуси практически ни в чем себе не отказывая. И все же вы перебрались в США…Как двигались по карьерной лестнице, сколько получали?

– По прошествии двух лет я вернулся в Иллинойс, работал с теми же коллегами и на том же проекте, что и из Минска. На момент переезда у меня были накопления – $80 тысяч, плюс $15 тысяч – бонус от компании на переезд.

В течении трех лет работал в этой компании. Несмотря на дикие налоги, зарплата чистыми выросла, так как она (на одной и той же должности) зависит от того, в офисе какой страны работает сотрудник.
И зарплата росла – от $105 тысяч до $160 тысяч в год чистыми. Все было хорошо, но спустя три года проект приелся – все выполнялось «на автомате». Я понял, что могу начать терять навыки, и стал искать нового работодателя. В итоге перешел в крупную (более 50 тысяч сотрудников) компанию с зарплатой в $270 тысяч долларов чистыми. Тут и работаю в данный момент, сейчас зарплата – $400 тысяч в год чистыми.


Съемное жилье – за $2000


Как вы обустроились, перебравшись в США?

– Первый месяц после переезда – в апартаментах, предоставленных работодателем. Потом переехал в съемный дом в округе Дюпейдж, выбрав его из-за близости к офису и низкого уровня преступности. Аренда стоила около $2000 в месяц. Электричество и вода, в определенных границах, включались в стоимость. Лэндлорд проверял счетчики раз в полгода, при превышении – доплачивал. Спустя некоторое время купил собственный дом, в ипотеку.

Фото носит иллюстративный характер, источник: dupage.com

Что касается трат, то страховку мне оплачивает работодатель – $600 долларов, но я доплачиваю $700, чтобы точно обезопасить себя от всех возможных случаев, вплоть до пересадки сердца, СПИДА, рака, и т.д.
В Штатах мне приходилось доплачивать $400.

Каковы ваши основные траты и сколько они составляют?

– На занятия в зале, экипировку и спорт-добавки уходит $350. Добавки были введены после консультации из-за жалоб на спазмы, помогло. Бегаю, чтобы укрепить сердце, требуются специальные кроссовки – живут 3 месяца при пробежках 4 раза в неделю. Стоят $350 долларов, считая таможню.

На одежду и обувь (у меня 2 гардероба – рабочий и повседневный) уходит $750+350 в месяц, включая уход за ними. При том, что я пока снашиваю имеющийся гардероб. Попытался пошить костюм в Минске – не очень доволен соотношением цена/качество. Возможно, мне не повезло с портным.

Я не могу и не собираюсь экономить на рабочем гардеробе – потеряю от этого больше, чем приобрету. Не ношу костюмы вне работы, это помогает мне ментально дистанцироваться в свое свободное время. Я одеваюсь в специфическом узком стиле – теквир, его особенностью является ограниченный список высококачественных вещей, из которых может состоять мой гардероб (нет просто куртки, существует десяток курток, и выбор может быть только из них, при этом они могут продаваться десятки лет без изменения модели). Это придает мне ощущение законченности процесса подбора гардероба и освобождает от необходимости следить за последними трендами.

На аксессуары (сумки, перчатки, помочи, кошельки, ключницы, шляпы, платки, шарфы, галстуки, ремни часов, запонки и прочее) уходит $250 в месяц.

Техника – $300 в месяц.

Развлечения – $300 в месяц.

Медицина: стандартный медосмотр раз в полгода + чистка зубов входят в страховку. Прививки Moderna бесплатны, перелеты оплачивал работодатель. Витамины стоят $20, хватает на 3 месяца.

Путешествия – раз в 3 месяца летаю домой к семье, перелеты за океан удается оплачивать милями, накопившимися за долгое время, по факту – бесплатно. Летаю через Европу, стоимость билетов туда-обратно $300.

Отдых – с семьей катались на лыжах зимой, взял 14 дней отпускных, потратили $15 тысяч на четверых, половина ушла на аренду.

Недвижимость – не интересна в качестве инвестиций

Инвестиции и пассивный доход


Вы хорошо зарабатываете. Наверняка у вас есть не только сбережения, но и инвестиции. Как они распределены? Какой приносят доход?

– Есть вклад в 10 тысяч рублей в белорусском банке, сделанный в прошлом году. Я ожидаю доходность в 15% в долларовом выражении. Попробовал в качестве эксперимента, но не понравилось. Хотел отследить на практике, во сколько обойдутся спрятанные комиссии, если перевести доллары в Беларусь, поменять на рубли, инвестировать во что-то средне-/долгосрочное и низкорисковое на знакомом развивающемся рынке, снова перевести в доллары и вывести. После – сравнить с доходностью по индексам акций.

Прибыль была бы больше, если бы эта сумма осталась в акциях.
Основное тело семейного бюджета хранится в акциях, прибыль отсюда либо реинвестируется, либо тратится, либо уходит в золото. 50% составляют индексы, из них 10% – международные. Остальным мы управляем сами, консультируясь с нашим менеджером счета раз в году.

На данный момент 15% – акции технических компаний, 15% – иностранные акции, Европа и Азия. Это либо too big to fail, которые явно недооценены, либо крупные производители высокотехнологичной продукции. 10% – авиакомпании, кинотеатры, стройкомпании, которые отрастают после пандемии. 8% – медкомпании и страховые, 2% – откровенные высокорисковые инвестиции – короткие позиции в GameStop, Zoom и прочее.

Купил 20 биткоинов и успел продать на пике


– Пару лет назад приобрел 20 биткоинов по цене $18 тысяч, 10 из них были недавно проданы по цене $57 тысяч. Оставшиеся 10 либо навечно останутся в кошельке, либо будут проданы по достижении цены в $200 тысяч. Если произойдет падение до $10 тысяч – куплю еще десяток-два.

Что касается недвижимости, то дом приобретался для жизни, как инвестицию я его не рассматриваю, хотя его стоимость и выросла на $750 тысяч с момента покупки. У меня нет желания/возможности тратить время на сдачу недвижимости (мой отец занимался сдачей и жилой и коммерческой недвижимости, я знаю, каких усилий это стоит), кроме того, по моим расчетам, доходность по акциям превышает доходность от недвижимости, поэтому я не вижу в этом экономического смысла.

Я также скупаю физическое золото в слитках, храню в банковской ячейке в надежной стране (не в США, и точно не в Беларуси), в надежном банке.
Покупаю удаленно, сотрудники банка помещают приобретаемые слитки в ячейку – для изъятия/продажи требуется личное присутствие. По стоимости золото в ячейке обходится дешевле долларовой инфляции при хранении средств на счете 1 год. Это игнорируя рост стоимости золота.

Жена инвестирует в картины, они висят у нас по дому и периодически меняются. Я в этом не очень разбираюсь, но картины красивые и в среднем это стабильно приносит $30 тысяч в год.

Инвестирую и в наручные часы – это хобби, но моя постоянно меняющаяся коллекция приносит около $15 тысяч в год.

Расскажите о своей семье.

– Жена – дизайнер, холерик, классно написала мой портрет маслом. Умеет ездить на лошади, стрелять из ружья по тарелкам. Сшила большинство своего гардероба, так как не могла найти именно то, что хотела. У нас двое детей: дочери 4 года, хочет стать врачем, но не уверена, ветеринаром или хирургом. Сыну 2 года, хочет стать лошадкой – сомнительный карьерный выбор, как по мне. У нас есть собакен – по мнению ветеринара, страдает ожирением – сейчас на диете.

В нашем телеграм-канале вы заявили, что для комфортной жизни в Беларуси необходимо $5 тысяч в месяц. Почему именно столько?

– Мне кажется, что отсутствие качественных товаров, услуг и сервисов снижает доступность «комфортной жизни» для всех и ведет не к выбору «стремится к достижению комфортной жизни или эмигрировать», а к «жить некомфортно или эмигрировать», следствием этого является повышение цен на некачественные товары и услуги до таких уровней, что они обходятся дороже качественных аналогов в иной стране.
Источник: Антон Зарудницкий
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]