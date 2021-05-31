Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by





Заработок студента – тысяча долларов за выходные

– На втором курсе, я озаботился поисками работы и устроился в компанию, занимающуюся утеплением зданий и установкой промышленного оборудования. В мои обязанности входило оформление чертежей и документации согласованных проектов в соответствии с нормативами – разумеется, в цифровом виде. Никакой речи о приобретении лицензии на ПО не могло идти. Вся разработка происходила на собственном ноутбуке. Документацию корректировала старший инженер, я исправлял замечания. На всей документации разработчиком значилась она, пишет Myfin.by.





Работа нравилась: свободный график, не мешавший занятиям, отсутствие задержек по зарплате, возможность получить опыт у профессионалов.

К тому же юридическая ответственность, в случае каких-либо инцидентов (что-то упадет, кого-то убьет), полностью лежала на начальстве, а не на мне лично.





Еще один плюс – начальница подгоняла нерегулярные халтуры, за выходные можно было заработать $500-1000, на документации также значилась ее фамилия.





В Америку – не по Green Card





Как вы попали в Штаты?





– Сначала студентом: на втором курсе, без особой надежды, я подал заявку на университетскую программу по прохождению обучения программы 3-го курса в США. В тот год заявления подали только я и еще одна девушка, мы оба прошли. Третий курс я провел в Иллинойсе, учась по специальности. Программа полностью покрывала все затраты, к тому же выделялась сумма на личные нужды. Я платил лишь за проживание в кампусе – 200 долларов.





Виза позволяла работать только в университете, – я выбрал газету, где в мои обязанности входило написание в месяц одного листа текста формата А4 – по новостям в области моей специальности.





Переводил гугл-переводчиком, редактор исправлял мои ошибки, платили столько же, сколько на минской работе.

Также я продолжал сотрудничество со своей бывшей начальницей. По возвращении в Минск, параллельно с учебой и работой, я озаботился поиском работы в Штатах. Искал онлайн, ходил на курсы продвинутого уровня английского, заканчивал университет. По окончании работал из Минска, ожидая получения рабочей визы от работодателя. В этот период моя зарплата росла – от $45 тысяч до примерно $60 тысяч чистыми в год.





Бонус на переезд – $15 тысяч





Эти деньги позволяют жить в Беларуси практически ни в чем себе не отказывая. И все же вы перебрались в США…Как двигались по карьерной лестнице, сколько получали?





– По прошествии двух лет я вернулся в Иллинойс, работал с теми же коллегами и на том же проекте, что и из Минска. На момент переезда у меня были накопления – $80 тысяч, плюс $15 тысяч – бонус от компании на переезд.





В течении трех лет работал в этой компании. Несмотря на дикие налоги, зарплата чистыми выросла, так как она (на одной и той же должности) зависит от того, в офисе какой страны работает сотрудник.

И зарплата росла – от $105 тысяч до $160 тысяч в год чистыми. Все было хорошо, но спустя три года проект приелся – все выполнялось «на автомате». Я понял, что могу начать терять навыки, и стал искать нового работодателя. В итоге перешел в крупную (более 50 тысяч сотрудников) компанию с зарплатой в $270 тысяч долларов чистыми. Тут и работаю в данный момент, сейчас зарплата – $400 тысяч в год чистыми.



Съемное жилье – за $2000





Как вы обустроились, перебравшись в США?





– Первый месяц после переезда – в апартаментах, предоставленных работодателем. Потом переехал в съемный дом в округе Дюпейдж, выбрав его из-за близости к офису и низкого уровня преступности. Аренда стоила около $2000 в месяц. Электричество и вода, в определенных границах, включались в стоимость. Лэндлорд проверял счетчики раз в полгода, при превышении – доплачивал. Спустя некоторое время купил собственный дом, в ипотеку.





Фото носит иллюстративный характер, источник: dupage.com





Что касается трат, то страховку мне оплачивает работодатель – $600 долларов, но я доплачиваю $700, чтобы точно обезопасить себя от всех возможных случаев, вплоть до пересадки сердца, СПИДА, рака, и т.д.

В Штатах мне приходилось доплачивать $400.





Каковы ваши основные траты и сколько они составляют?





– На занятия в зале, экипировку и спорт-добавки уходит $350. Добавки были введены после консультации из-за жалоб на спазмы, помогло. Бегаю, чтобы укрепить сердце, требуются специальные кроссовки – живут 3 месяца при пробежках 4 раза в неделю. Стоят $350 долларов, считая таможню.





На одежду и обувь (у меня 2 гардероба – рабочий и повседневный) уходит $750+350 в месяц, включая уход за ними. При том, что я пока снашиваю имеющийся гардероб. Попытался пошить костюм в Минске – не очень доволен соотношением цена/качество. Возможно, мне не повезло с портным.





Я не могу и не собираюсь экономить на рабочем гардеробе – потеряю от этого больше, чем приобрету. Не ношу костюмы вне работы, это помогает мне ментально дистанцироваться в свое свободное время. Я одеваюсь в специфическом узком стиле – теквир, его особенностью является ограниченный список высококачественных вещей, из которых может состоять мой гардероб (нет просто куртки, существует десяток курток, и выбор может быть только из них, при этом они могут продаваться десятки лет без изменения модели). Это придает мне ощущение законченности процесса подбора гардероба и освобождает от необходимости следить за последними трендами.





На аксессуары (сумки, перчатки, помочи, кошельки, ключницы, шляпы, платки, шарфы, галстуки, ремни часов, запонки и прочее) уходит $250 в месяц.





Техника – $300 в месяц.





Развлечения – $300 в месяц.





Медицина: стандартный медосмотр раз в полгода + чистка зубов входят в страховку. Прививки Moderna бесплатны, перелеты оплачивал работодатель. Витамины стоят $20, хватает на 3 месяца.





Путешествия – раз в 3 месяца летаю домой к семье, перелеты за океан удается оплачивать милями, накопившимися за долгое время, по факту – бесплатно. Летаю через Европу, стоимость билетов туда-обратно $300.





Отдых – с семьей катались на лыжах зимой, взял 14 дней отпускных, потратили $15 тысяч на четверых, половина ушла на аренду.





Недвижимость – не интересна в качестве инвестиций





Инвестиции и пассивный доход





Вы хорошо зарабатываете. Наверняка у вас есть не только сбережения, но и инвестиции. Как они распределены? Какой приносят доход?





– Есть вклад в 10 тысяч рублей в белорусском банке, сделанный в прошлом году. Я ожидаю доходность в 15% в долларовом выражении. Попробовал в качестве эксперимента, но не понравилось. Хотел отследить на практике, во сколько обойдутся спрятанные комиссии, если перевести доллары в Беларусь, поменять на рубли, инвестировать во что-то средне-/долгосрочное и низкорисковое на знакомом развивающемся рынке, снова перевести в доллары и вывести. После – сравнить с доходностью по индексам акций.





Прибыль была бы больше, если бы эта сумма осталась в акциях.

Основное тело семейного бюджета хранится в акциях, прибыль отсюда либо реинвестируется, либо тратится, либо уходит в золото. 50% составляют индексы, из них 10% – международные. Остальным мы управляем сами, консультируясь с нашим менеджером счета раз в году.





На данный момент 15% – акции технических компаний, 15% – иностранные акции, Европа и Азия. Это либо too big to fail, которые явно недооценены, либо крупные производители высокотехнологичной продукции. 10% – авиакомпании, кинотеатры, стройкомпании, которые отрастают после пандемии. 8% – медкомпании и страховые, 2% – откровенные высокорисковые инвестиции – короткие позиции в GameStop, Zoom и прочее.





Купил 20 биткоинов и успел продать на пике





– Пару лет назад приобрел 20 биткоинов по цене $18 тысяч, 10 из них были недавно проданы по цене $57 тысяч. Оставшиеся 10 либо навечно останутся в кошельке, либо будут проданы по достижении цены в $200 тысяч. Если произойдет падение до $10 тысяч – куплю еще десяток-два.





Что касается недвижимости, то дом приобретался для жизни, как инвестицию я его не рассматриваю, хотя его стоимость и выросла на $750 тысяч с момента покупки. У меня нет желания/возможности тратить время на сдачу недвижимости (мой отец занимался сдачей и жилой и коммерческой недвижимости, я знаю, каких усилий это стоит), кроме того, по моим расчетам, доходность по акциям превышает доходность от недвижимости, поэтому я не вижу в этом экономического смысла.





Я также скупаю физическое золото в слитках, храню в банковской ячейке в надежной стране (не в США, и точно не в Беларуси), в надежном банке.

Покупаю удаленно, сотрудники банка помещают приобретаемые слитки в ячейку – для изъятия/продажи требуется личное присутствие. По стоимости золото в ячейке обходится дешевле долларовой инфляции при хранении средств на счете 1 год. Это игнорируя рост стоимости золота.





Жена инвестирует в картины, они висят у нас по дому и периодически меняются. Я в этом не очень разбираюсь, но картины красивые и в среднем это стабильно приносит $30 тысяч в год.





Инвестирую и в наручные часы – это хобби, но моя постоянно меняющаяся коллекция приносит около $15 тысяч в год.





Расскажите о своей семье.





– Жена – дизайнер, холерик, классно написала мой портрет маслом. Умеет ездить на лошади, стрелять из ружья по тарелкам. Сшила большинство своего гардероба, так как не могла найти именно то, что хотела. У нас двое детей: дочери 4 года, хочет стать врачем, но не уверена, ветеринаром или хирургом. Сыну 2 года, хочет стать лошадкой – сомнительный карьерный выбор, как по мне. У нас есть собакен – по мнению ветеринара, страдает ожирением – сейчас на диете.





В нашем телеграм-канале вы заявили, что для комфортной жизни в Беларуси необходимо $5 тысяч в месяц. Почему именно столько?





– Мне кажется, что отсутствие качественных товаров, услуг и сервисов снижает доступность «комфортной жизни» для всех и ведет не к выбору «стремится к достижению комфортной жизни или эмигрировать», а к «жить некомфортно или эмигрировать», следствием этого является повышение цен на некачественные товары и услуги до таких уровней, что они обходятся дороже качественных аналогов в иной стране.











