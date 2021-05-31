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Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved

Компания «ФастФешн», связанная с группой «РАПА», банкротится. Производство по делу начато в Экономическом суде города Минска. Каковы объему долгов юрлица, пока неизвестно.

Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved
Самый нашумевший проект фирмы — магазин Reserved в ТРЦ Galleria Minsk. Он проработал примерно два года и в 2019-м закрылся. Его место занял бренд H&M.

В общей сложности у «ФастФешн» было четыре магазина: три в Galleria Minsk и один в GreenCity. При этом в Минске сейчас есть магазин Reserved, открытый без участия группы «РАПА» непосредственно польской LPP, пишет Office Life.
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