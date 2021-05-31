







Российский банк-владелец уже провел ребрендинг и сократил свое название – теперь он просто "Сбер". Однако в Беларуси сделать точно то же самое будет проблематично - согласно статье 74 Банковского кодекса, официальное название должно включать слово "банк". Поэтому новое название может утратить свою приставку, пишет smartpress.by.









Пресс-секретарь банка Арсений Липский на вопрос Смартпресс о возможном новом названии ответил, что этого "мы никак не можем знать". Он подчеркнул, что наблюдательный совет банка, который 2 июня планирует обсудить данную тему - это "коллегиальный орган, который контролирует банк, а не наоборот, и я с ним не в таком плотном взаимодействии, как может показаться".





"Было бы совсем некорректно обсуждать то, что будет обсуждать наблюдательный совет. И что он решит - действительно неизвестно", - добавил Липский.





О количестве возможных вариантов пресс-службе неизвестно: "Нас в это не посвящают. Все-таки это коллегиальный орган, который находится над нами. Ближе к дате (2 июня общее собрание акционеров - Смартпресс), возможно, будет более точная информация. И если мы будем готовы ее озвучить и наблюдательный совет не будет возражать, то я думаю, подскажу уже после окончания".





В пресс-службе российского "Сбера" на вопрос о новом названии Смартпресс ответили, что он относится к компетенции дочернего банка и попросили обратиться напрямую в пресс-службу белорусского филиала.





Предшественник БПС-Сбербанка – отделение Стройбанка СССР – начало свою работу в Беларуси в 1923 году. После распада Советского Союза был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90-х годов входил в число системообразующих банков Беларуси. В 2007 году название укоротили до "БПС-банк", а в 2011 после покупки Сбербанком он был переименован в "БПС-Сбербанк" и поменял логотип с синего на зеленый – в стиле головного офиса.





Напомним, что два года назад свое название изменил "Банк Москва-Минск". С 28 января 2019-го он стал называться "Банк Дабрабыт".