+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

После ребрендинга "БПС-Сбербанк" может стать просто "Сбербанком"

В этом году у белорусской "дочки" российского "Сбера" пройдет ребрендинг. На ближайшем общем собрании акционеров планируется обсудить новое название банка. Как сообщили источники Смартпресс в банковских кругах, из наименования банка может исчезнуть приставка "БПС".



Российский банк-владелец уже провел ребрендинг и сократил свое название – теперь он просто "Сбер". Однако в Беларуси сделать точно то же самое будет проблематично - согласно статье 74 Банковского кодекса, официальное название должно включать слово "банк". Поэтому новое название может утратить свою приставку, пишет smartpress.by. 


Пресс-секретарь банка Арсений Липский на вопрос Смартпресс о возможном новом названии ответил, что этого "мы никак не можем знать". Он подчеркнул, что наблюдательный совет банка, который 2 июня планирует обсудить данную тему - это "коллегиальный орган, который контролирует банк, а не наоборот, и я с ним не в таком плотном взаимодействии, как может показаться".

"Было бы совсем некорректно обсуждать то, что будет обсуждать наблюдательный совет. И что он решит - действительно неизвестно", - добавил Липский. 

О количестве возможных вариантов пресс-службе неизвестно: "Нас в это не посвящают. Все-таки это коллегиальный орган, который находится над нами. Ближе к дате (2 июня общее собрание акционеров - Смартпресс), возможно, будет более точная информация. И если мы будем готовы ее озвучить и наблюдательный совет не будет возражать, то я думаю, подскажу уже после окончания". 

В пресс-службе российского "Сбера" на вопрос о новом названии Смартпресс ответили, что он относится к компетенции дочернего банка и попросили обратиться напрямую в пресс-службу белорусского филиала.

Предшественник БПС-Сбербанка – отделение Стройбанка СССР –  начало свою работу в Беларуси в 1923 году. После распада Советского Союза был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90-х годов входил в число системообразующих банков Беларуси. В 2007 году название укоротили до "БПС-банк", а в 2011 после покупки Сбербанком он был переименован в "БПС-Сбербанк" и поменял логотип с синего на зеленый – в стиле головного офиса.

Напомним, что два года назад свое название изменил "Банк Москва-Минск". С 28 января 2019-го он стал называться "Банк Дабрабыт".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]