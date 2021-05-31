hoster.by просит Ассоциацию банков помочь снять арест со счетов

Компания просит АББ помочь снять арест со своих счетов, наложенный ДФР. Блокировка работы hoster.by (ООО «Надежные программы») повышает риски возникновения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, считают в компании, пишет dev.by





Кратко о ситуации в письме





18 мая ДФР наложил арест на денежные средства ООО «Надежные программы», которые были на счетах и вкладах банков и небанковских организаций.

С 19 мая компания не может осуществлять расходные операции.





По состоянию на 24 мая со стороны ДФР или других госорганов не выдвигались какие-либо подозрения или обвинения. Документов, которые бы свидетельствовали о том, что компания совершила правонарушения, в распоряжении ООО «Надежные программы» не было.





По сведениям компании, гендиректор ООО «Надежные программы» Сергей Повалишев является участником уголовного процесса, в рамках которого расследуется дело должностных лиц «Тут Бай Медиа». На момент написания письма процессуальный статус Сергея Повалишева компании не был известен.





Компании указывает в письме, что сложившаяся ситуация ограничивает её работу.





ООО «Надежные программы» является один из крупнейших регистраторов доменных имен. Услугами компании пользуется более 1,7 тысячи госорганов и организаций, при этом компания обеспечивает защиту их информации.





Специалисты ООО «Надежные программы» поясняют, что для «безотказного функционирования национальной доменной зоны необходимо арендовать серверное оборудование за пределами Беларуси. Для распределения рисков информационной безопасности часть инфраструктуры госорганов и организаций должна размещаться на серверном оборудовании компании».





А для бесперебойного функционирования оборудования и построенных на их базе информационных систем нужно платить за право пользования и обновления лицензионного ПО. Но сейчас это затруднительно из-за ареста счетов. И это повышает риски сбоев в функционировании национальной доменной зоны.





Специалист ООО «Надежные программы» перечисляют и другие риски:





снижение или потеря конкурентоспособности отечественных информационно-коммуникационных технологий, информационных ресурсов и национального контента;





рост преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий;





рост попыток несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам в Беларуси.





В этой связи hoster.by просит Ассоциацию белорусских банков посодействовать в снятии ареста со счетов и банковских вкладов компании. Или же помочь получить разрешение на проведение расходных операций по счетам. В частности, выплатить зарплату и отпускные сотрудникам, оплатить больничные, услуги ЖКХ, электросвязи, аренду инфраструктуры.





По информации dev.by, Ассоциация белорусских банков разослала банкам письмо hoster.by для ознакомления. В АББ считают существенными риски, которые перечислила компания, и готова обсудить вопросы минимизации рисков с привлечением заинтересованных лиц и организаций.