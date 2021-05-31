По словам свидетелей, ни от председателя правления, ни от его замов не поступало указаний лоббировать интересы определенных клиентов, пишет TUT.BY





В суде допросили действующих членов правления «Белгазпромбанка», бывших советников председателя правления и зампредов, директоров департаментов, начальников отделов и управлений (многие из них - члены Комитета по управлению активами и пассивами и кредитных комитетов банка), экономистов и других специалистов банка.





Все допрошенные сотрудники участвовали в принятии решений, заключении и исполнении договоров, которые инкриминируются фигурантам дела как действия, совершенные за взятку.





Свидетели в пределах своей компетенции рассказали о процедурах, по которым в банке назначались члены правления, заместители председателя правления, члены других коллегиальных органов банка, как принимались решения в правлении и комитетах банка, как был отлажен процесс кредитования, как выделили кредиты компаниям «Приватлизинг» и «Активлизинг».





В суде прозвучало, что в кредитные комитеты и комитет по управлению активами и пассивами включали сотрудников банка, исходя из занимаемой должности и экспертного уровня, решение об этом принимали коллегиально на правлении.





Лояльность к кому–либо из руководства банка или клиентов никогда не была условием членства в коллегиальных органах. Кредитные заявки обрабатывали, согласно внутренним нормативным актам. Каждая заявка проходила экономический анализ и анализ риск-менеджмента, документы рассматривал юридический отдел, служба безопасности, их заключения передавались в кредитный комитет.





Факторы, которые влияли на итоговое решение по заявкам, были исключительно экономические. Система организации кредитования соответствовала международным стандартам и исключала принятие произвольных решений, отмечали сотрудники «Белгазпромбанка».





Ни одного необоснованного или невыгодного для банка решения в отношении компаний «Активлизинг», «Приватлизинг» или иных компаний, участвующих в проекте DELAY, не было, подчеркнули свидетели.





Они называли этот проект «инновационным, общественно полезным, очень прибыльным для банка, гордостью банка». Проект DELAY помог расширить сферу розничного кредитования, был конкурентоспособным на рынке кредитования.





Свидетели указали, что «Приватлизинг» и «Активлизинг» являлись одними из самых надежных и платежеспособных клиентов, которые всегда выполняли свои обязательства перед банком.





При этом эти компании не имели льгот и преференций среди клиентов своего уровня, вопросы их кредитования решались в банке в общем порядке и только в интересах банка.





Сотрудники банка заявили в суде, что никогда не получали ни от председателя правления, ни от его замов указаний, просьб, рекомендаций о том, чтобы давать заключения, голосовать на комитетах или предпринимать иные действия в пользу «Приватлизинг» и «Активлизинг», не испытывали такого влияния на себя и не видели, чтобы влияли на других сотрудников банка, в том числе членов коллегиальных органов.





Обсуждение в правлении и других коллегиальных органах банка всегда было демократичным, отмечали на допросе сотрудники банка, каждый член мог высказать свое мнение и проголосовать так, как считает нужным. По словам членов правления, Бабарико не обеспечивал принятие решений в пользу компаний проекта DELAY.





Прозвучал вопрос о том, как сотрудники могут охарактеризовать обвиняемых по работе в «Белгазпромбанке». Свидетели говорили, что считают топ-менеджеров высокими профессионалами и честными людьми.





Уголовное дело и задержание топ-менеджеров некоторые свидетели назвали «захватом людей» и «трагедией».