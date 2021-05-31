Беларуский рубль продолжает девальвироваться

Последние весенние торги завершились ослаблением белорусского рубля к евро и российскому рублю. За сегодня валютная корзина подорожала на 0,16%, а по итогам мая на 0,20%.





Курс доллара снизился всего на 0,0001 BYN до 2,5328 BYN/USD и покинул максимум за три недели.





Итоговый курс на торгах БВФБ незначительно отличается от лучших наличных курсов в банках — это говорит о том, что на текущий момент ситуация с наличными долларами довольно спокойная.





Курс евро подрос на 0,0014 BYN до 3,0884 BYN/EUR и оказался на максимуме за 28 дней. Евро дорожает уже пятый день подряд. Его стоимость за это время выросла на 0,0273 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4544 BYN/100 RUB — максимума за 55 дней.





За последние шесть торгов сотня российских рублей дорожала пять раз, а её стоимость за это время выросла на 0,0474 BYN.





Итоги мая 2021 на валютном рынке Беларуси

За май белорусскому рублю удалось значительно подорожать к доллару и немного к евро, но подешеветь к российскому рублю:





курс доллара −0,0269 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0077 BYN (−0,25%);

курс российского рубля +0,0379 BYN (+1,11%);

корзина валют +0,20%.





Итоги с начала 2021 года

В сравнении с началом года белорусский рубль подорожал ко всем валютам:





курс доллара −0,0461 BYN (−1,79%);

курс евро −0,0796 BYN (−2,51%);

курс российского рубля −0,0327 BYN (−0,94%);

корзина валют −1,50%.





Московская биржа

Российский рубль укрепляется к доллару и евро. К 11-30 на торгах в Москве средневзвешенный курс доллара упал на 29 копеек до 73,41 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро снизился 30 копеек до 89,37 российских рублей.





Итоги четвёртой недели мая на валютном рынке России

Российский рубль завершил минувшую неделю небольшим ослаблением к доллару и укреплением к евро:





курс доллара +0,0067 RUB (+0,01%);

курс евро −0,2715 RUB (−0,30%);





С начала мая российский рубль уверенно укрепился к доллару на 1,68% и к евро на 1,01%.







